Бронтай Бодюров: Почему в Кыргызстане до сих пор нет памятника Абрамзону?

В КНУ имени Жусупа Баласагына на международной научной конференции "Политические, социально-экономические и этнокультурные процессы в Евразии в средневековый период" востоковед, заслуженный работник культуры Российской Федерации, народный писатель Республики Алтай Бронтай Янгович Бедюров в своем выступлении об особенностях этногенеза кыргызского народа, напомнил, что работа ученого Саула Абрамзона "Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи" была первым научным изысканием в этой области.

В этой связи он задался вопросом, почему в современном Кыргызстане до сих пор нет памятника ученому Саулу Абрамзону.

Надо признать, что мнения ученых по поводу научных изысканий Саула Абрамзона хоть и разнятся, но все признают, что пионером в вопросе изучения этногенеза кыргызов был действительно он. Может пришло время действительно вспомнить о роли этого ученого?

Судьба его книги, для краткости называемой просто "Киргизы", весьма драматична, как и судьба самого ученого. Труд, на котором сегодня основывается вся этническая история киргизов, книга, которую специалисты называют "лучшей и ценнейшей монографией по истории Киргизии", в самой Киргизии была обхаяна, подвергнута грубой и несправедливой критике.

Группа чиновников от науки с подачи тогдашнего "хозяина" республики – первого секретаря ЦК компартии Киргизии Турдакуна Усубалиева обвинила ученого в идейно-политических и методологических ошибках, назвав его чуть ли не буржуазным националистом. Сам "босс" раскритиковал книгу на республиканском партийном активе - там, где всегда устраивались политические аутодафе, - что в те годы фактически означало опалу и книге, и ее автору. Так и случилось. Как писал авторитетный киргизский историк академик Салморбек Табышалиев, много сделавший для восстановления доброго имени Саула Абрамзона, "вместо заслуженного почета и общественного признания со стороны народа и республики, изучению истории и культуры которых он посвятил всю жизнь, труды ученого встретили дружное молчание". И если бы только молчание!

Справедливости ради, надо сказать, что в те тяжкие для ученого дни в Киргизии нашлись люди, которые не побоялись поддержать его, высказать слова благодарности за его замечательный труд

Вот, например, что писал Саулу Абрамзону известный писатель Чингиз Айтматов: "Уважаемый Саул Матвеевич! Ещё до того, как Вы прислали мне свою книгу "Киргизы", я её приобрел и прочитал, отложив все остальные дела. Для меня было приятной неожиданностью получить вслед за этим такую же книгу с Вашей дарственной подписью. Саул Матвеевич, я глубоко убежден, что Ваша книга имеет для нас, современных киргизов большое научное и культурное значение. Лично я Вам благодарен и признателен за этот отличный труд - я обнаружил в нём много познавательных вещей. Единственное, в чём я не могу с Вами согласиться, это датировка периода формирования киргизского народа как этнической общности. 18-й век для народа - это всего лишь вчерашний день. Тогда как, судя даже по "Манасу" (киргизский героический эпос - выдающийся памятник устного народного творчества ), по его архаичному содержанию, киргизы очень давно бытующая, сложившаяся группа древних тюрок". "Что касается статьи в "Советской Киргизии", - писал далее Чингиз Айтматов, - то я думаю, она нисколько не умалит значение вашего труда. Бог с ней. Не огорчайтесь. Саул Матвеевич, есть у киргизов странная, на первый взгляд, поговорка или, вернее, пословица "Если умрет твой отец, пусть дольше живут люди, знавшие его". Смысл этих слов в данном случае еще раз подтверждается - спасибо Вам за тёплые воспоминания о моём отце. Будьте здоровы, Саул Матвеевич, и не забывайте, что киргизская интеллигенция Вас уважает и ценит как своего человека и пытливого талантливого исследователя".