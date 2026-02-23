Легенда 90-х Nana заявил о возможном дуэте с кыргызстанским певцом Бакром

Выходные в Бишкеке превратились в настоящий праздник музыки, ностальгии и живых эмоций. Столица приняла Dari Fest 2026 - международный фестиваль легенд 90-х, объединивший артистов мировой сцены и тысячи зрителей, для которых эти песни стали саундтреком юности.

Этот вечер стал встречей поколений: под знакомые мелодии танцевали те, кто слушал их на кассетах и по MTV, и те, кто открыл эту музыку уже в эпоху стриминга.

На сцену вышли Nana, Outlandish, Haddaway и Natascha Wright - голос легендарного проекта La Bouche. Накануне концерта мировые звезды встретились с журналистами. На пресс-конференции побывала и корреспондент VB.KG.

Легенда 90-х Nana признался, что Кыргызстан встретил его особым теплом:

-Я почувствовал невероятное гостеприимство и уверен, что приеду сюда ещё не раз. Сегодня я исполню свои классические хиты Lonely, Let It Rain, Dreams. Но самое удивительное - видеть, как родители приводят на концерты детей, и подростки с удовольствием слушают эту музыку. Это настоящее соединение поколений.

Артист подчеркнул особую атмосферу фестивалей:

-Фестивали обладают уникальной энергетикой. Я жду мощного выступления и хочу зажечь сцену вместе с публикой Бишкека.

По его словам, песни его эпохи несли ценности:

- Наши композиции были не про алкоголь или наркотики - они про чувства и смысл. Если они находят отклик в душе, значит, мы всё сделали правильно.

Nana также отметил интерес к современной кыргызской сцене:

-Я знаю вашего певца Бакра. Возможно, однажды мы сделаем совместный трек.

Участники группы Outlandish рассказали, что регион им давно знаком:

- Здесь невероятная природа, удивительные люди и, конечно, потрясающая кухня.

Музыканты считают, что популярность музыки 90-х объясняется не только ностальгией:

- Это была эпоха MTV. Тогда Nana и Haddaway стали мировыми звездами для миллионов людей.

Они уверены: артист должен оставаться настоящим.

- Главное не пытаться выглядеть фальшиво ради трендов. Социальные сети могут быть инструментом, но люди чувствуют неискренность. Экспериментировать можно, но важно оставаться собой.

Особенно тепло группа отозвалась о публике региона:

- В разных странах публика реагирует по-разному. Здесь же люди радуются тебе с первой минуты. Это очень тёплая и благодарная аудитория. Мы чувствуем поддержку и стараемся не разочаровать.

Haddaway приехал в Бишкек уже в пятый раз и признался, что город заметно изменился:

- За последние 25 лет Бишкек сильно преобразился. Но самое важное - люди здесь по-прежнему знают и любят мои песни.

По его мнению, секрет популярности музыки 90-х не только в ностальгии:

- Тогда композиции отличались невероятной мелодичностью. В чартах мы конкурировали с Mariah Carey и Whitney Houston. Это было время музыкального разнообразия . И именно в этой эклектике скрыт секрет.

Артист затронул и проблему авторских прав:

- Сегодня молодые исполнители могут отправить ремикс и попросить одобрения, забывая об авторских правах. Если мы перестанем об этом думать, у индустрии не будет будущего.

Он отметил, как изменился музыкальный мир:

- Раньше MTV создавал мейнстрим. Сегодня стриминговые платформы позволяют слушать всё что угодно. Например, K-pop - это синтез хип-хопа и национального колорита. Я не стремлюсь учить поколение. Я просто выступаю. Если людям нравится, то благодарен им.

Natascha Wright рассказала о своей карьере и эпохе евродэнса:

- Я девушка из 90-х. Моя карьера началась в это удивительное время. Немногие знают, но я начинала с Haddaway, а позже стала частью La Bouche.

Она пообещала подарить публике любимые хиты эпохи:

- Be My Lover, What Is Love, Sing Hallelujah - это музыка времени, богатого на хиты. Тогда евродэнс, рэп и хип-хоп создавали особую атмосферу.

Певица призналась, что не привозит сувениры из поездок:

- У меня есть воображаемая коробочка воспоминаний. Туда я складываю эмоции из стран, где бываю. Если меня спросят о Бишкеке, я скажу: здесь удивительная природа и прекрасные люди.

О своём пути к успеху она говорит просто:

- Нужны талант, труд и немного удачи. Я мечтала об этом, много работала, встретила правильных людей и пошла вперёд.

Организатор фестиваля, продюсер и основатель Dari Event Дарика Ибраимова рассказала, что идея проекта появилась давно:

- Мы занимаемся концертно-фестивальной деятельностью уже 20 лет. Но раньше в Кыргызстане не было площадок, где можно реализовать проект такого уровня.

Ситуация изменилась с открытием "Жаштык-Арены":

- Когда появилась современная площадка, мы поняли, что можем воплотить эту идею. Фестиваль приурочен к 20-летию нашей компании, и мы запускаем серию мероприятий Dari Fest.

По её словам, проект будет продолжаться:

- В этом году мы надеемся провести три фестиваля и рассчитываем на поддержку зрителей.

Артистов отбирали тщательно:

- Мы составили список исполнителей, ориентируясь на стопроцентные хиты 90-х и возможность их приезда. Нам действительно повезло собрать всех в один день в Кыргызстане, - сообщила организатор мероприятия.

Dari Fest доказал: хиты 90-х не стали музейной классикой. Они продолжают жить, объединяя поколения, культуры и страны.

Зрители пели знакомые строки, танцевали под евродэнс-ритмы и снимали происходящее на телефоны, чтобы сохранить вечер, наполненный эмоциями и воспоминаниями.

Ностальгия, энергия сцены и искренность артистов превратили фестиваль в событие, где прошлое и настоящее звучали в одном ритме.

И стало очевидно: настоящая музыка не имеет срока давности.

Автор видео: Елизавета Близнюк