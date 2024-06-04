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Депутат предложил создать в России аналог французского Иностранного легиона

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- Светлана Лаптева
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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать в России "аналог французского Иностранного легиона", который позволил бы дополнить Вооружённые силы России. Копия обращения на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

"Учитывая актуальность предложения, в том числе в условиях гибридной войны, которую ведут США и страны НАТО в отношении Российской Федерации, прошу Вас поручить рассмотреть инициативу по созданию в России военной организации, в которую могли бы входить граждане иностранных государств, изъявившие желание выступать на стороне России, в том числе поддержать нашу страну в проведении специальной военной операции на Украине", - говорится в тексте обращения.

Депутат уточнил, что такую организацию можно было бы создать в структуре ВС России и расположить её за пределами России на одной из военных баз страны.

Он считает, что одной из стимулирующих мер для иностранных граждан могла бы стать возможность получить гражданство России (в том числе членам их семей) после пяти лет успешной службы на благо страны.


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URL: https://www.vb.kg/437488
Теги:
Россия
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