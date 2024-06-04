В Бишкеке проходит фотовыставка Влада Ушакова

В Бишкеке открылась фотовыставка фотожурналиста и патриота живой природы Кыргызстана Владислава Ушакова "Экотуризм и сохранение сокровищ живой природы Кыргызстана".

Организаторами мероприятия являются общественное объединение "Союз фотожурналистов" и Международный Университет Кыргызстана. Вниманию жителей города Бишкек и гостей столицы представлено более 100 работ известного фотожурналиста и эксперта Общественного Фонда "ЭкоМиР" Владислава Ушакова.

Основной целью экспозиции является привлечение внимания общественности к необходимости сохранения ключевых территорий биоразнообразия Кыргызстана. Таких территорий в нашей стране пока 32, и каждая представляет собой сочетание неповторимых ландшафтов, флоры, фауны (включая и виды, занесенные в Красную Книгу), а также историко-культурных достопримечательностей.

Среди известных большинству кыргызстанцев "очагов" Жизни – Сары-Челек, Беш-Арал, Дашман, Чычкан, Восточное и Западное Прииссыккулье, Беш-Таш, река Талас, озеро Сон-Куль, озеро Чытыр-Куль и некоторые другие. В то же время, о других знают лишь опытные туристы, гиды или местные краеведы. На фотовыставке можно увидеть уникальные снимки видов животных и растений, ландшафтов, а также людей, бережно хранящих уникальные уголки природы от разрушения.

Как отметил автор фотовыставки Владислав Ушаков, фотовыставка – это лишь малая часть первого в Кыргызстане free-фотобанка* уникальных природных территорий Кыргызстана, созданная Союзом Фотожурналистов в рамках проекта MAP.KG с 2022 по 2024 год".

В настоящее время на сайте MAP.KG представлены описания и фотографии территорий нетронутой природы, которые, по словам профессора Э.Дж. Шукурова, являются "зонами создания и воспроизводства условий для существования Жизни". Важной целью проекта также стало содействие развитию экотуризма в регионах страны. Удивительные истории о заповедных краях Касан-Сай и Афлатун-Падыша-Ата, а также о возможностях приема туристов в эко-кэмпах и гостевых домах можно прочитать, посетив разделы сайта "Экотуризм" и "Хранители"

Фотовыставка будет находится в фойе Западного кампуса Международного Университета Кыргызстана до 30 июня 2024 года. Мы приглашаем всех желающих посетить ее и обсудить, как мы можем вместе содействовать охране ключевых территорий биоразнообразия и развитию экотуризма в Кыргызстане.