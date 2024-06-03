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Кыргызстанский боксер Мунарбек Сейитбек уулу выиграл путевку на Олимпиаду

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- Назгуль Абдыразакова
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Член сборной Кыргызстана по боксу Мунарбек Сейитбек уулу выиграл путевку на Олимпиаду, которая пройдет в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, спортсмен завоевал бронзовую медаль на лицензионных соревнованиях в Бангкоке (Таиланд) в весовой категории до 57 кг. Он победил боксеров из Италии, Мозамбика, Уругвая и Азербайджана и дошел до полуфинала.

В матче 1/2 финала он проиграл украинскому спортсмену, а в матче за бронзу выиграл у индийского боксера и квалифицировался на летние Олимпийские игры 2024 года.


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URL: https://www.vb.kg/437499
Теги:
бокс, Франция, Кыргызстан, Олимпийские игры
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