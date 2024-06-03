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Торага ЖК в Алматы почтил память погибших в Великой Отечественной войне

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Рабочий визит торага Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева в Республику Казахстан сегодня, 3 июня, начался с возложения венка к Вечному огню в городе Алматы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Нурланбек Шакиев совместно с главами парламентов государств-членов парламентской Ассамблеи ОДКБ почтил память погибших в Великой Отечественной войне.

Напомним, что в Алматы пройдут очередные заседания Парламентской ассамблеи Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ходе заседаний ожидается обсуждение вопросов развития межпарламентского сотрудничества в рамках организации.


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URL: https://www.vb.kg/437504
Теги:
ВОВ, Казахстан, Кыргызстан, ОДКБ
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