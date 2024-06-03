Торага ЖК в Алматы почтил память погибших в Великой Отечественной войне

Рабочий визит торага Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева в Республику Казахстан сегодня, 3 июня, начался с возложения венка к Вечному огню в городе Алматы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Нурланбек Шакиев совместно с главами парламентов государств-членов парламентской Ассамблеи ОДКБ почтил память погибших в Великой Отечественной войне.

Напомним, что в Алматы пройдут очередные заседания Парламентской ассамблеи Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ходе заседаний ожидается обсуждение вопросов развития межпарламентского сотрудничества в рамках организации.