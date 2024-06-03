В РУз создана уникальная система по обеспечению межнационального согласия

На сегодняшний день в Узбекистане – на земле, где на протяжении столетий в мире и согласии сосуществовали представители разнообразных национальностей и религий, где происходил процесс взаимообогащения культур мировой цивилизации и разных народов объединились в единую семью представители 16 религиозных конфессий, более 130 наций и народностей, которые вносят свой вклад в развитие Нового Узбекистана.

Основной целью государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений является обеспечение равенства граждан перед законом независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, вероисповедания, личного и социального статуса, в том числе определено укрепление единства многонационального народа Узбекистана, атмосферы межнационального согласия в обществе, расширение дружественных связей с зарубежными странами, создание условий для сохранения и развития родного языка, обычаев и традиций разных наций и народностей.

Для достижения данных целей необходимо совершенствование механизмов взаимного партнерства государственных органов и институтов гражданского общества, еще большего укрепления в обществе чувства большой многонациональной семьи, взаимопонимания между представителями разных наций и народностей, проживающих в нашей республики, воспитание молодого поколения в духе толерантности и любви к Родине, развитие дружественных связей с зарубежными странами, поддержка соотечественников за рубежом. Всё это является приоритетным направлением государственной политики Узбекистана в сфере межнациональных отношений.

За последние годы на основе инициатив Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева создана уникальная система по обеспечению межнационального согласия. В результате кардинальных реформ, реализуемых в Новом Узбекистане, межнациональные отношения, основанные на благородных ценностях дружбы и толерантности, свойственные нашему народу испокон веков, поднялись на новый уровень, и путем установления добрососедских отношений в Центральной Азии по всем вопросам было установлено конструктивное взаимодействие.

В качестве важного фактора развития Нового Узбекистана особое внимание уделено укреплению межнационального согласия и дружественных отношений с зарубежными странами, были созданы правовые основы, обеспечивающие равные права и свободы проживающих в нашей стране представителей 16 религиозных конфессий и более 130 наций и народностей.

В статье 4 Конституции нашей страны определено, что Республики Узбекистан обеспечивает уважительное отношении к языкам, обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на ее территории, создает условия для их развития.

Также в результате изучения зарубежного опыта в сфере правового регулирования межнациональных отношений приняты более

45 концептуальных документов по совершенствованию правовых документов - 2 Закона, 15 указов и 10 постановлений Президента Республики Узбекистан, 3 постановления Олий Мажлиса, а также ряд постановлений Кабинета Министров.

В частности, 19 мая 2017 года по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева был создан отдельный государственный орган - Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Комитет в сотрудничестве со 157 национальными культурными центрами, 38 обществами дружбы и 98 обществами соотечественников за рубежом вносит значительный вклад в обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия, развитие дружественных связей с зарубежными странами.

В Узбекистане теле- и радиопередачи ведутся на 12 языках, газеты и журналы издаются на 14 языках, также в 1865 из более чем 10 000 государственных общеобразовательных школах нашей страны обучение ведется на узбекском, а также на 6 других языках, а именно на каракалпакском, русском, таджикском, туркменском, киргизском и казахском.

Согласно Постановлению Президента Узбекистана от 26 июня 2018 года, создание Центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане при Комитете способствует укреплению взаимного доверия и добрососедства между странами-членами организации, обеспечивает межнациональную толерантность и укрепляет межцивилизационный диалог.

Концепция государственной политики Республики Узбекистан в сфере сотрудничества с соотечественниками, утвержденная Президентом Узбекистана 25 октября 2018 года, позволила динамичному укреплению постоянной связи и сотрудничества с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом. В результате Комитетом были подписаны более 45 меморандумов о сотрудничестве с аналогичными организациями за рубежом.

11 августа 2021 года учреждение Общественного фонда "Ватандошлар" (Соотечественники) способствовало созданию практического механизма сотрудничества с соотечественниками за рубежом.

Принятие Президентом Узбекистана 15 ноября 2019 года Концепции государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений подняло межнациональные отношения и дружественные связи с зарубежными странами на новый уровень.

В 2021 году был принят закон Республики Узбекистан об установлении 30 июля Днем дружбы народов в нашей стране.

В целях достойного вознаграждения труда местных и зарубежных партнеров, внесших вклад в укрепление атмосферы межнациональной дружбы и согласия в Узбекистане 1 июня 2021 года Кабинетом Министров был учрежден нагрудный знак "Дружба народов".

Нагрудный знак "Религиозная толерантность", учрежденный постановлением правительства от сентября 2023 года, позволяет поощрять представителей государственных и общественных организаций, внесших значительный вклад в повышение эффективности религиозно-образовательной сферы.

За минувший период более 500 активистов национальных культурных центров были удостоены государственных наград, награждены орденами и медалями. Из них 14 были удостоены звания "Герой Узбекистана".

В целях обеспечения продолжительности масштабных реформ в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы, которая была разработана по принципу "От Стратегии действий к Стратегии развития", укрепление атмосферы межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе установлено как особая приоритетная цель.

В результате в целях развития этнокультурной инфраструктуры национальных культурных центров во всех регионах республики были созданы "Дома дружбы", где на безвозмездной основе разместились национальные культурные центры.

За последние шесть лет для поддержки национальных культурных центров из Государственного бюджета Республики Узбекистан всего было выделено средств на 30 млрд. сумов.

Также, юбилеи казахского, киргизского, туркменского, турецкого, корейского, азербайджанского, белорусского, башкирского, татарского и других национальных культурных центров, где приняли участие официальные делегации из Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Туркменистана, Турции, Кореи, Азербайджана, Татарстана и Башкортостана, а также деятели культуры и искусства, были организованы за счет государственного бюджета Республики Узбекистан.

В целях обеспечения межкультурной гармонии в Узбекистане широко отмечаются национальные праздники представителей разных национальностей, такие как армянский "Вардавар", татарский и башкирский "Сабантуй", греческий "Охи", корейские "Чхусок", Соллаль, польский "Дожинки", русские "Рождество", "Широкая масленица", китайский Чунь Цзе.

В соответствии со специальной резолюцией "Просвещение и религиозная толерантность", принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году по предложению лидера Узбекистана, в нашей стране ежегодно проводится "Неделя толерантности", посвященная 16 ноября – Международному дню толерантности, которая еще больше укрепляет дружбу.

Согласно Стратегии развития Нового Узбекистана запланировано дальнейшее совершенствование системы государственной поддержки национальных культурных центров, укрепление материально-технической базы фольклорных ансамблей при национальных культурных центрах, создание дополнительных благоприятных условий для молодежи разных национальностей, укрепление культуры толерантности в них, а также при Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами создание концертного зала "Дружба".

Также предусмотрено расширение межнациональных отношений и межкультурного сотрудничества за счет использования возможностей "народной дипломатии" в культурно-гуманитарной сфере, совершенствование деятельности обществ дружбы в целях развития дружественных отношений с зарубежными странами.

Помимо этого, государством принимаются меры по оказанию дополнительной поддержки средствам массовой информации, ведущим деятельность на иностранных языках и освещающим государственную политику в сфере межнациональных отношений.

В заключение хотелось бы отметить, что в Стратегии развития Нового Узбекистана рациональная политика, направленная на обеспечение духовного развития и поднятие сферы на новый уровень, служит обеспечению взаимопонимания между представителями разных национальностей в обществе, объединению всех наций и народностей нашей страны в единую и дружную семью.

Автор: Тошев Азамат Бобокулович, заместитель председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами