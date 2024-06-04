Защита окружающей среды – ключевой приоритет Нового Узбекистана

Узбекистан, как и многие другие страны, сталкивается с серьезными экологическими проблемами, которые оказывают негативное воздействие на здоровье людей и экосистем. Однако, учитывая необходимость сохранения ресурсов и здоровья граждан, правительство страны активно разрабатывает меры по предотвращению экологических кризисов и внедряет инновационные подходы для улучшения состояния окружающей среды. Сегодня сфера экологии в Узбекистане проходит через радикальную трансформацию, и право каждого человека на благоприятную окружающую среду было закреплено в новой Конституции страны.

В республике действуют Концепция охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года, более 30 законодательных и около 200 подзаконных актов в области экологии, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. В их числе - законы Республики Узбекистан "Об охране природы", "Об охране атмосферного воздуха", "О воде и водопользовании", "Об охране и использовании растительного мира", "Об охране и использовании животного мира", "О лесе", "Об охраняемых природных территориях", "О недрах", "Об отходах", "Об экологической экспертизе", "Об экологическом контроле", "Об экологическом аудите", "Об использовании возобновляемых источников энергии", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Земельный кодекс Республики Узбекистан и другие.

В 2021 году по инициативе Президента Республики Узбекистан в стране начата масштабная общенациональная программа "Яшил макон" ("Зеленое пространство"), которая предусматривает ежегодную посадку 200 миллионов деревьев и кустарников до 2030 года. В результате ожидается увеличение площади зеленых насаждений в городах с нынешних 8% до 30%, а также увеличение лесопокрытием площади гослесфонда от 7,5 до 15%.

За истекший период в рамках общенационального проекта "Яшил макон" созданы около 500,0 га парков, 935 га зеленых зон, 6179,2 га общественных парков, а также зеленых поясов вокруг городов Бухара, Нукус, Хива и Ургенч общей протяженностью 40 км.

В рамках системной организации работ по развитию "зеленых" территорий в 2023 году высажено 219,7 миллионов саженцев фруктовых и декоративных деревьев, кустарников. Вокруг 189 промышленных предприятий с высоким воздействием на окружающую среду высажено 2,83 млн саженцев, созданы "зеленые пояса" с 220 000 саженцами деревьев, организовано 196 пунктов сбора мусора, вокруг которых созданы дендропарки.

Кроме того, за последние годы в Узбекистане к числу инновационных мер, не имеющих альтернативы в мире, относятся "зелёные покровы", созданные на высохшем дне Аральского моря. Важно отметить, что сфера его применения расширяется. В 2019-2023 годах лесомелиоративные мероприятия были проведены на площади более 1,7 млн га в засушливых районах Аральского моря. "Зелёный покров" создавался с применением малой авиации и тракторов.

По мнению ученых, состояние высохшего дна Аральского моря неоднозначно: есть большая разница в состоянии участка, высохшего 5 лет назад, и 50 лет назад. Не рекомендуется везде сажать один вид растений. Каждый участок требует уникального подхода. Учитывая состояние земли, песка и засоленности, выжить смогут только правильно подобранные саженцы. На песчаных и глинистых почвах в основном высеивались семена саксаула, а на засоленных землях сеянцы тамарикса и семена карабурака.

В целях ускорения лесопосадочных работ на этом участке был создан новый агрегат для высадки сеянцев пустынных растений. С его помощью производительность высадки увеличилась в 1,5 раза, т.е. высаживалось примерно 4000-4500 штук сеянцев в час.

Также в Узбекистане проводятся последовательные и эффективные реформы в сфере управления отходами, повышения качества услуг, предоставляемых населению, борьбы с загрязнением окружающей среды. Так, по плану в 2024-2028 годах за счет привлечения инвестиций, в каждом регионе страны будут реализованы проекты по переработке отходов, альтернативной энергетике и производству органических удобрений. Также будут установлены показатели по ежегодному производству 2000 МВт альтернативной энергии из 2,8 млн тонн отходов, производству 1,1 млн тонн органических удобрений из 1,3 млн тонн отходов путем компостирования, вводу в эксплуатацию 14 мусороперерабатывающих заводов.

Правительство Узбекистана эффективно развивает многостороннее сотрудничество с ООН и ее специализированными учреждениями, а также с другими международными платформами, такими как Международный союз охраны природы (МСОП), Fauna & Flora (FnF), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Германское общество международного сотрудничества (GIZ), Европейский союз (ЕС), Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА), Международный фонд спасения Арала (МФСА), Научно-информационный центр Межгосударственной Комиссии по устойчивому развитию (НИЦ МКУР), Корейский институт экологической промышленности и технологий (KEITI), Глобальный институт зелёного роста (GGGI). Реализуются различные инициативы по сохранению биоразнообразия, восстановлению экосистем в регионе Аральского моря, защите озонового слоя и смягчению последствий изменения климата, управления отходами. Существуют также стратегии и программы, направленные на обеспечение доступа населения к здоровому питанию и чистой воде.

Региональное сотрудничество также находится в центре внимания, поскольку Узбекистан вместе с другими странами Центральной Азии озвучивает единую позицию региона по климатической повестке дня и работает над расширением взаимовыгодного двустороннего и регионального сотрудничества по использованию и внедрению современных энерго- и ресурсосберегающих технологий и технологий с низким уровнем выбросов ПГ, а также программ мониторинга и сохранения биоразнообразия, например, через Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) и различные платформы по защите и поддержке устойчивого развития в регионе Аральского моря.

Страна присоединилась и ратифицировала ряд международных конвенций в области охраны окружающей среды. Узбекистан является стороной 12 природоохранных конвенций и соответствующих протоколов их развития в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

Свои обязательства в рамках конвенций республика выполняет путем реализации национальных и международных проектов, направленных на улучшение и стабилизацию состояния окружающей природной среды.

За последний год Узбекистан стал принимающей стороной двух глобальных мероприятий: 21-й сессии Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (CRIC 21), прошедшей с 13 по 17 ноября 2023 года и 14-го заседания Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP14), состоявшейся с 12 по 17 февраля 2024 года в Самарканде.

Стоит отметить, что в целях эффективного управления локальными, региональными и глобальными экологическими проблемами, укрепления регионального сотрудничества в сфере экологии и охраны окружающей среды, а также внедрения инновационных идей, практик и технологий в реализацию научного и интеллектуального потенциала, в Узбекистане был образован Центрально-Азиатский Университет изучения окружающей среды и изменения климата (Green University).

Одновременно с этим в Узбекистане идет активная работа по повышению экологической осведомленности населения. В образовательных учреждениях внедряются программы по экологическому воспитанию, организуются массовые акции и мероприятия, направленные на привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды. Важную роль в этом процессе играет участие молодежи, которая активно вовлекается в экологические инициативы и проекты.

Для обеспечения устойчивого развития и улучшения экологического состояния городов и районов Узбекистана внедряются различные инновационные технологии. В том числе активно используются системы автоматизированного мониторинга качества воздуха и воды, внедряются энергоэффективные и экологически чистые технологии в промышленности и строительстве. Все эти меры направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду и создание комфортных условий для жизни граждан.

Таким образом, Узбекистан делает уверенные шаги к устойчивому развитию и улучшению экологического состояния страны. Реализация проекта "Зеленое пространство" и других экологических инициатив позволяет не только решать текущие проблемы, но и создавать основу для долгосрочного устойчивого развития. Важно продолжать этот курс, привлекая к сотрудничеству международное сообщество и внедряя передовые технологии и практики. Трансформация экологической сферы и внедрение инновационных подходов в управление природными ресурсами и охрану окружающей среды обеспечат здоровое и благоприятное будущее для нынешних и будущих поколений Узбекистана.