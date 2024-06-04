За кулисами плавучей атомной тепловой энергетической станции в Певеке

В самом северном российском городе Певеке недавно состоялось уникальное событие - пресс-тур, организованный для журналистов из разных стран мира. Представители Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Индонезии, Ганы и Южной Африки собрались здесь с одной целью: увидеть вживую, как работает плавучая атомная тепловая энергетическая станция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов".

Этот пресс-тур дал нам возможность погрузиться в мир инноваций и технологического прогресса. Ведь ПАТЭС - это не просто объект энергетики, но и символ современного инжиниринга, обеспечивающий электроснабжение в одном из самых непростых мест на Земле.

Долгий путь и строгий контроль

При входе на станцию нас ожидал строгий контроль, обеспечивающий безопасность всех посетителей и персонала. Затем мы обнаружили, что станция - это своего рода город в городе. Нас встретил главный инженер Андрей Заславский, который ознакомил нас с работой ПАТЭС и рассказал о развитии Росатома и важной роли станции в этом процессе, благодаря которой развивается инфраструктура региона.

Взгляд в глубины станции: разведка внутреннего устройства

Во главе нашей экскурсии стоял начальник службы эксплуатации реакторно-турбинного оборудования Александр Миронов. Он приветствовал нас с улыбкой и страстью, которая ясно говорила о его преданности своей работе. Следуя за ним, мы оказались внутри этого мощного технического сооружения, где каждая деталь, каждый процесс был продуман до мелочей.

Александр вел нас сквозь лабиринты станции, показывая нам ее внутреннее устройство. Мы побывали в его собственной каюте и рабочем кабинете, где царил порядок и организованность.

Экологический аспект

Александр Миронов отметил, что в Восточно-Сибирском море наблюдается большое количество рыбы. Это является признаком благоприятного состояния экосистемы в этом регионе.

Единство в разнообразии

По мере нашего путешествия по станции мы заметили, что работники здесь - настоящие профессионалы. Вахтовый метод работы предполагает, что специалисты прибывают на станцию на определенный период времени, при этом они представляют различные регионы России. Это создает атмосферу разнообразия и обмена опытом, что способствует повышению эффективности и качества работ.

На станции мы осознали, что каждый сотрудник - это не просто индивидуальность, а часть большой цепи одного звена в организации. Мы имели возможность познакомиться с двумя из них: Никитой Лобачевым, самым молодым инженером на станции, и начальником службы эксплуатации Александром Мироновым. Здесь, среди множества технических устройств и мониторов, он проводит свои дни, руководя работой команды и обеспечивая бесперебойную эксплуатацию станции. Наши беседы с ними выявили не только их выдающийся профессионализм, но и глубокую преданность своей работе.

Благополучие местного сообщества и персонала

"В улучшении инфраструктуры региона Росатом сыграл значительную роль. Для сотрудников ПАТЭС были созданы удобства, включая тренажерный зал, спортзал и бассейн, что помогает им расслабиться и восстановиться после напряженного трудового дня. Кроме того, компания обеспечивает психологическую поддержку сотрудников, предоставляя им возможность обращаться за помощью и советом в случае необходимости", - пояснил представитель Росатома.

Путь к доверию: Изменение отношения к ПАТЭС

"В начале нашей деятельности здесь, в Певеке, мы столкнулись с недостаточной информированностью общественности о нашей работе и миссии. Это создавало определенные трудности и вызывало недовольство среди местных жителей. Однако мы не стали оставаться в стороне и решили активно работать над изменением этой ситуации.

Мы внедряем информацию о нашей деятельности в школьные программы, проводим регулярные встречи с местными жителями, нацеленные на обмен информацией о наших целях, технологиях и вкладе в развитие региона. Эти мероприятия стали ключевыми в нашей стратегии по изменению мнения общественности.

Сегодня мы можем с гордостью отметить значительное улучшение в отношении к нашей станции. Благодаря нашим усилиям по информационной прозрачности и активному вовлечению сообщества, лояльность к ПАТЭС значительно возросла. Мы видим, что наша работа приносит реальные результаты, и мы решительно идем вперед, продолжая информировать общественность о нашей работе и важности наших проектов для региона", - рассказал заместитель главного инженера по инженерно-технической поддержке и качеству Виктор Чёрный

Мгновения с палубы: Символическое фото на вертолетной площадке

Один из ярких моментов нашего пресс-тура стал сбор всех участников на вертолетной площадке для групповой фотосессии. Этот момент не только зафиксировал наше пребывание на этой уникальной станции, но и символизировал важность коммуникации и связи с внешним миром.

На заднем нашем фоне раскинулся суровый, но величественный пейзаж арктического простора, а перед нами открылся вид на вертолетную площадку, являющуюся не только средством транспортировки, но и символом связи с внешним миром. Каждый участник пресс-тура, будь то представитель местной команды или журналист из какой-либо страны, улыбался камере с радостью и восторгом, осознавая важность этого момента. Это фото стало не просто запоминающимся кадром, но и символом нашего совместного путешествия и дружбы в этом уникальном и захватывающем месте.

Сертификат, напоминающий о приключениях в Арктике

По окончании пресс-тура каждому из нас были вручены сертификаты о посещении плавучей атомной станции. Этот документ стал не просто подтверждением нашего участия в этом историческом мероприятии, но и символом нашего уникального опыта.

Теперь, удерживая в руках этот сертификат, каждый из нас может с гордостью рассказывать о своем участии в этом удивительном путешествии, а также о том, как мы стали частью чего-то великого и вдохновляющего. Это незабываемый опыт, который останется с нами на всю жизнь, и будет напоминать нам о том, что возможности человечества воистину не имеют границ.