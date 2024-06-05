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Олег Газманов исполнил новую песню "Русский мир"

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Народный артист РФ Олег Газманов представил на концерте в Барнауле новую песню "Русский мир". Об этом сообщает telegram-канал "Радиоточка НСН".

В частности, в тексте упоминаются "африканец Пушкин", "грузин Багратион" и "Айвазовский-армянин", которые "под крылом славян объединились вместе в государство россиян".

Кроме того, в песне поётся, что после распада СССР, "часть Родины осталась за пределами страны".

"Своих мы не бросаем, не оставим за бугром. Кто наших обижает - пожалеет он потом. Кто памятники рушил и могилы ворошил - услышат, как, броней сверкая, входит "русский мир", - поет Газманов.

Официальная премьера песни запланирована на 12 июня, когда будет отмечаться День России.

Источник: nsn.fm


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URL: https://www.vb.kg/437532
Теги:
Россия, артисты эстрады
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