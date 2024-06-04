"Теракты предполагают регулярное и крупное финансирование от отдельных лиц"

Пока отдельные страны-члены ОДКБ пытаются понять, нужна ли им эта организации, "спящие ячейки" Средней Азии поднимают голову.

Опасность на пороге

Накануне в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана неизвестные сорвали и сожгли государственные флаги, которые были вывешены на арках около школ. Взамен они повесили белые полотнища с арабскими надписями, имитирующие флаги экстремистов. И это происходило на фоне недавних задержаний на юге КР шести человек, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной радикальной организации "Хизб ут Тахрир аль Ислами" и систематических арестов по всей республике представителей запрещенного религиозного течения "Йакын-Инкар", проводимых Госкомитетом нацбезопасности.

За годы войны на Ближнем Востоке эта проблема значительно усугубилась. Воевать на стороне боевиков из Кыргызстана отправилось, по данным ГКНБ КР, около 1000 наших граждан, более 150 погибли.

В прошлом году в Кыргызстане пресекли подготовку к теракту. По указанию зарубежных эмиссаров, МТО планировали произвести закладку СВУ у главной елки на центральной площади Джалал-Абада, а также намеревались организовать вооруженное нападение на Храм Успения Пресвятой Богородицы.

Тысячи преступлений и сотни терактов

В целом в 2023-м спецслужбы стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предотвратили 181 теракт, а также выявили и пресекли 2010 преступлений экстремистского и террористического характера. То есть, чем больше США и Великобритания пытаются имитировать борьбу с терроризмом, тем большую "подпитку" подобные организации получают. Причем, идет она со стороны именно западных государств.

В итоге самыми крупными терактами 2023 года стали: стрельба в Брюсселе, где радикал открыл огонь по шведским футбольным болельщикам, взрыв на блокпосту возле военного аэродрома в Кабуле, теракт в мечети в Пакистане, который совершил террорист-смертник.

2024 год также ознаменовался серией резонансных терактов. 15 мая этого года словацкий премьер-министр Роберт Фицо был ранен несколькими выстрелами в грудь и живот. Преступник прятался в толпе, поджидая политика, известного своим дружественным отношением к России. По версии следствия, стрелявший в Фицо писатель Юрай Цинтула действовал ни один. Через два часа после совершения преступления он удалил всю историю публикаций в Facebook и историю сообщений, что доказывает, что у преступления были явные заказчики.

20 мая в авиакатастрофе погиб президент Ирана Раиси, пассажиры судна также не выжили. Хотя по официальной версии теракт не был доказан, столь неожиданная гибель Раиси по сей день вызывает серьезные сомнения.

Однако по своей жестокости их все превзошел теракт в московском "Крокусе" 22 марта 2024 года. Нелюди убили 144 человек, пострадало более 500, многие тела были настолько обожжены, что их не удалось опознать. Следствие установило 11 фигурантов дела, а затем и их связи с Украиной. Четверо из них были непосредственными исполнителями преступления. Все они – иностранные наемники. Трагедия потрясла весь мир.

Разные жертвы – единые заказчики?

И у стрелка в Фицо, и у террористов "Крокуса" есть один важный фактор – ненависть к России, идущее из Незалежной и западных стран. По сути, это и есть новое лицо терроризма.

Как написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Николай Харитонов, они долго получали свидетельства осуществления актов международного и политического терроризма против России и ее граждан.

"Теракт в "Крокус Сити Холле", направленный против мирных людей, стал исключительным проявлением бесчеловечности, ненависти и жестокости наших внешних врагов, которые поверили в свою недосягаемость и безнаказанность. Но они ошибаются. Депутаты Госдумы РФ направили в генеральные прокуратуры пяти стран – РФ, Германии, Кипра, США и Франции, а также в Следственный комитет РФ Заявление о немедленном расследовании и предотвращении финансирования актов международного терроризма. В приложении к нему предоставлены прямые доказательства об инициаторах, организаторах, исполнителях, прикрывающих и финансирующих эти злостные преступления. Сегодня США и их союзники проводят теракты на российских территориях руками группировки ИГИЛ и украинских спецслужб. Мы требуем привлечения политического руководства США и Украины, а также спецслужб этих стран, к уголовной ответственности за организацию, финансирование, проведение террористических операций, направленных против России и всего современного мира. Будем добиваться, чтобы результатом расследования преступной деятельности США и их союзников стала выработка механизмов немедленного экономического реагирования на финансирование терроризма: контрибуции в пользу пострадавших, арест счетов причастных государств, юридических и физических лиц, а также конфискация подконтрольного им имущества", - говорится в заявлении Харитонова.

Единая угроза – единая задача

Кыргызстан и его соседи по ЦА напрямую заинтересованы в объективном расследовании и принятии мер против таких фактов. Ведь у их рубежей на границе с Афганистаном идет систематическое увеличение боевиков различных запрещенных организаций, готовых в любую минут вторгнуться на их территорию. Единственным щитом от этой угрозы пока остается система ПВО ОДКБ и общая защита в лице этой организации. Но если не устранить причину – финансирование международного терроризма отдельными странами и их ручными исполнителями - сдерживать угрожающие попытки членов МТО будет с каждым годом сложнее. Так может, пришло время объединиться с партнерами и союзниками ради общей важной цели?