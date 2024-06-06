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Фермеры Кыргызстана могут взять сельхозтехнику в лизинг по льготной схеме

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- Светлана Лаптева
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Фермеры Кыргызстана могут взять сельхозтехнику в лизинг по льготной схеме, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

"В целях оказания государственной поддержки сельским товаропроизводителям республики по техническому оснащению и перевооружению МТС, обновления основных средств производства, расширения инфраструктуры технических сервисных служб и модернизации машинно-тракторного парка сельскохозяйственных субъектов страны, а также развития лизинга сельскохозяйственной техники, в 2011-2023 годах Кабинетом Министров КР и Министерством сельского хозяйства КР инициированы и реализуются через ОАО "Айыл Банк" 9 кредитных линий: Гослизинг 1; 2; 3; 4; 5; 6 и проект ЕАБР – 1, 2.

По вышеназванным лизинговым проектам сельхозтоваропроизводителям республики реализуются все виды сельскохозяйственной техники и оборудования, а также дождевальные машины и оборудование капельного орошения для полива сельскохозяйственных культур на льготных условиях, сроком до 10 лет с процентной ставкой 6% годовых. С момента начала реализации перечисленных проектов по предоставлению техники в лизинг, сельхозтоваропроизводителям республики выдано всего 6415 ед. различной сельскохозяйственной техники на сумму 15,6 млрд. сомов, в т.ч. за 2024 год – всего 501 ед. различной сельскохозяйственной техники на сумму 2,1 млрд. сомов.

Все сельскохозяйственные субъекты республики могут пополнять свой парк техникой за счет государственной поддержки через кредитно-лизинговые линии ОАО "Айыл Банк" на льготных условиях:

- срок лизинга – 7 лет;

- процентная ставка – 6% годовых;

- первоначальный взнос лизингополучателя составяляет не менее – 10% от предмета лизинга;

- залог - если со стороны лизингополучателя в качестве оплаты первоначального взноса взноситься 20% и выше от стоимости предмета лизинга, тогда не требуется дополнительный залог, предметом залога считается техника, если со стороны лизингополучателя в качестве оплаты первоначального взноса взноситься менее 20% то тогда потребуется дополнительный залог;

- страховка техники производится добровольно с согласия лизингополучателя;

- лизинговые операции производятся в сомах.

В итоге принятых мер за счет средств грантов КНР, Японии и инвестиционного кредита Турции и других донорских организаций в ОАО "Айыл Банк" сконцентрированы долгосрочные кредитные ресурсы для финансирования лизинга сельскохозяйственной техники и перерабатывающего оборудования. Следует отметить, что благодаря сосредоточению кредитных ресурсов путем передачи в ОАО "Айыл Банк" для увеличения объемов лизинговых услуг по линии государственной поддержки в последние годы количество заключенных лизинговых сделок увеличивается. Возвратность по кредитам банка по лизинговым проектам составляет 99,6%, что является лучшим показателем использования кредитных ресурсов и показывает эффективность реализуемых лизинговых проектов", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/437539
Теги:
лизинг, сельское хозяйство, Кыргызстан
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