ГКНБ: В Сузаке экстремистки сожгли государственный флаг

В Сузаке экстремистки сожгли государственный флаг. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По е данным, в Сузакском районе Джалал-Абадской области выявлена подпольная религиозно-экстремистская женская сеть

В ночь с 29 на 30 мая в с.Бек-Абад Сузакского района Жалал-Абадской области был зафиксирован факт умышленного уничтожения государственных флагов КР путём поджога, с последующей их заменой на белые флаги с арабским текстом.

В результате совместных мероприятий ГКНБ и МВД были установлены организаторы и исполнители поджога государственной символики. Ими оказались 19 летняя и 16 летняя уроженки и жительницы с.Бек-Абад Сузакского района Жалал-Абадской области, являющиеся членами религиозно-экстремистской организации "Хизбут-Тахрир".

Так, задержанная 19 летняя А.к.М. 2005 года рождения, вступила в ряды РЭО "ХТ" в 2022 году и приняла клятву (баят), где с весны 2023 года начала самостоятельно вербовать новых адептов из числа жителей с.Бек-Абад.

Осенью 2023 года привлекла в свои ряды отмеченную 16 летнюю А.Н. 2008 года рождения в качестве своего пособника.

А.к.М., уже являясь членом женского крыла "бекабадской ячейски" РЭО "ХТ", вынашивала подмену и поджог флагов с января 2024 года, о чем оповестила свою воспитанницу и пособницу "А.Н.".

В целях совершения преступных замыслов указанные лица весной 2024 года на рынке "Береке" города Джалал-Абад приобрели белое полотно и на рынке с.Бек-Абад маркеры черного цвета.

29 мая сего года обе участницы подготовили белые флаги с арабскими надписями и в ночь 30 мая с.г. подменили государственные флаги КР на главных воротах СШ №4, № 88 с.Бек-Абад, а также на вышке сотового оператора. После чего, на пересечении улиц М.Сыдыков и Ураимжан Ата с.Бек-Абад сожгли государственные флаги КР.

В ходе изучения деталей совершенного деяния были задержаны близкие родственники "А.к.М., являющиеся также членами РЭО "ХТИ" и которые были осведомлены о ее преступных замыслах.

Так, дополнительно задержаны мать 19 летней "А.К.М." – "Т.М.Ю." 1979 г.р и брат – "А.у.А." 1995 г.р. Все близкие родственники "А.к.М." являются приверженцами РЭО "ХТИ", в частности отец "Ш.А.Ш." ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение материалов экстремистского толка. В настоящее время находится на заработках в РФ.

В свою очередь, 16 летняя "А.Н." выросла без родителей под опекунством родственника (дяди), при этом сама семья "А.Н." придерживается традиционного ислама.

В ходе проверки также было получено, что организатор преступления 19 летняя "А.к.М." обучалась экстремистской идеологии у других жительниц с.Бек-Абад "Б.М.Ш." 1980 г.р. и "У.З.С." 1977 г.р.

Отмеченные т.н. "духовные наставники" "Б.М.Ш." и "У.З.С." на системной основе обучали основам и идеям религиозного-экстремистской организации "Хизбут-Тахрир" несовершеннолетних у себя дома, тем самым пополняли свои ряды за счет не окрепших умов жителей с.Бек-Абад.

В связи с этим, по адресам т.н. "наставников" были незамедлительно проведены обысковые мероприятия, по результатам которых обнаружена экстремистская литература. При этом, в ходе предварительных опросов задержанные "наставники" подтвердили, что являются членами РЭО "ХТ", также как и их члены семьи.

По итогу неотложных мероприятий задержаны 19 летняя организатор А.к.М. и ее пособник 16 летняя "А.Н.", мать организатора поджога "Т.М.Ю." и брат организатора А.у.А. Также, задержаны проповедники экстремистской литературы Б.М.Ш. и У.З.С..

Всем задержанным лицам предъявлено обвинение в членстве в запрещенной экстремистской организации "ХТ", отдельным лицам также предъявлено обвинение в хранении с целью распространения экстремистской литературы.

Организатором поджога также предъявлено обвинение в уничтожении государственной символики.

На период следствия мерой пресечения всем задержанным лицам определен арест.

Ведется следствие.