Погода
$ 87.35 - 88.17
€ 94.62 - 95.52

ГКНБ: В Сузаке экстремистки сожгли государственный флаг

318  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Сузаке экстремистки сожгли государственный флаг. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По е данным, в Сузакском районе Джалал-Абадской области выявлена подпольная религиозно-экстремистская женская сеть

В ночь с 29 на 30 мая в с.Бек-Абад Сузакского района Жалал-Абадской области был зафиксирован факт умышленного уничтожения государственных флагов КР путём поджога, с последующей их заменой на белые флаги с арабским текстом.

В результате совместных мероприятий ГКНБ и МВД были установлены организаторы и исполнители поджога государственной символики. Ими оказались 19 летняя и 16 летняя уроженки и жительницы с.Бек-Абад Сузакского района Жалал-Абадской области, являющиеся членами религиозно-экстремистской организации "Хизбут-Тахрир".

Так, задержанная 19 летняя А.к.М. 2005 года рождения, вступила в ряды РЭО "ХТ" в 2022 году и приняла клятву (баят), где с весны 2023 года начала самостоятельно вербовать новых адептов из числа жителей с.Бек-Абад.

Осенью 2023 года привлекла в свои ряды отмеченную 16 летнюю А.Н. 2008 года рождения в качестве своего пособника.

А.к.М., уже являясь членом женского крыла "бекабадской ячейски" РЭО "ХТ", вынашивала подмену и поджог флагов с января 2024 года, о чем оповестила свою воспитанницу и пособницу "А.Н.".

В целях совершения преступных замыслов указанные лица весной 2024 года на рынке "Береке" города Джалал-Абад приобрели белое полотно и на рынке с.Бек-Абад маркеры черного цвета.

29 мая сего года обе участницы подготовили белые флаги с арабскими надписями и в ночь 30 мая с.г. подменили государственные флаги КР на главных воротах СШ №4, № 88 с.Бек-Абад, а также на вышке сотового оператора. После чего, на пересечении улиц М.Сыдыков и Ураимжан Ата с.Бек-Абад сожгли государственные флаги КР.

В ходе изучения деталей совершенного деяния были задержаны близкие родственники "А.к.М., являющиеся также членами РЭО "ХТИ" и которые были осведомлены о ее преступных замыслах.

Так, дополнительно задержаны мать 19 летней "А.К.М." – "Т.М.Ю." 1979 г.р и брат – "А.у.А." 1995 г.р. Все близкие родственники "А.к.М." являются приверженцами РЭО "ХТИ", в частности отец "Ш.А.Ш." ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение материалов экстремистского толка. В настоящее время находится на заработках в РФ.

В свою очередь, 16 летняя "А.Н." выросла без родителей под опекунством родственника (дяди), при этом сама семья "А.Н." придерживается традиционного ислама.

В ходе проверки также было получено, что организатор преступления 19 летняя "А.к.М." обучалась экстремистской идеологии у других жительниц с.Бек-Абад "Б.М.Ш." 1980 г.р. и "У.З.С." 1977 г.р.

Отмеченные т.н. "духовные наставники" "Б.М.Ш." и "У.З.С." на системной основе обучали основам и идеям религиозного-экстремистской организации "Хизбут-Тахрир" несовершеннолетних у себя дома, тем самым пополняли свои ряды за счет не окрепших умов жителей с.Бек-Абад.

В связи с этим, по адресам т.н. "наставников" были незамедлительно проведены обысковые мероприятия, по результатам которых обнаружена экстремистская литература. При этом, в ходе предварительных опросов задержанные "наставники" подтвердили, что являются членами РЭО "ХТ", также как и их члены семьи.

По итогу неотложных мероприятий задержаны 19 летняя организатор А.к.М. и ее пособник 16 летняя "А.Н.", мать организатора поджога "Т.М.Ю." и брат организатора А.у.А. Также, задержаны проповедники экстремистской литературы Б.М.Ш. и У.З.С..

Всем задержанным лицам предъявлено обвинение в членстве в запрещенной экстремистской организации "ХТ", отдельным лицам также предъявлено обвинение в хранении с целью распространения экстремистской литературы.

Организатором поджога также предъявлено обвинение в уничтожении государственной символики.

На период следствия мерой пресечения всем задержанным лицам определен арест.

Ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437544
Теги:
Джалал-Абадская область, поджог, Сузакский район, флаг
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  