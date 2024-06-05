В Кыргызстане начато первое в мире национальное исследование по АМР

Сегодня, 5 июня Министерство здравоохранения Кыргызстана в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) объявляет о начале первого в мире национального исследования для оценки распространенности антимикробной резистентности (АМР), его влияния на здоровье и экономическое бремя при бактериальных инфекциях кровотока человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, АМР представляет собой серьезную проблему во всем мире, делая традиционные антибиотики все более неэффективными и ставя под угрозу эффективность основных медицинских вмешательств. Проведя это комплексное исследование, Кыргызстан не только предпринимает активные шаги по защите своего населения, но также создает прецедент для других стран, которые могут последовать его примеру в борьбе с АМР.

Мероприятие, посвященное запуску проекта, собрало представителей кабинета министров, парламента, партнеров по развитию и иностранных посольств, различных министерств и ведомств, работников здравоохранения, экспертов ВОЗ и членов профессиональных ассоциаций.

В своем выступлении министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подчеркнул, что названная "тихой пандемией", устойчивость к противомикробным препаратам представляет собой одну из десяти основных глобальных угроз для человечества сегодня. В настоящее время в мире нет устойчивой модели по сбору данных распространенности АМР. Запуск у нас в Кыргызстане национального репрезентативного исследования и ожидаемые результаты являются актуальными для проведения объективной оценки реальной ситуации в области антимикробной резистентности, и дальнейшей разработки стратегии сдерживания, определения тактики применения антимикробных препаратов, проведения рационального и эффективного лечения антимикробными препаратами, обоснованного выбора антимикробных препаратов для эмпирической терапии инфекций. В данном исследовании также будет изучено влияние антимикробной резистентности на здоровье человека и экономическое бремя при бактериальных инфекциях кровотока человека в Кыргызстане", - сказал Алымкадыр Бейшеналиев, министр здравоохранения КР.

Ожидается, что по мере проведения исследования его результаты дадут бесценную информацию о динамике УПП в Кыргызстане, оценят последствия УПП для общественного здравоохранения и экономики, разработают стратегии сдерживания и улучшат клинические протоколы для лечения пациентов с инфекциями кровотока. Вместе эти идеи также послужат основой для обоснованной политики и мер по смягчению распространения УПП и ее негативных последствий.

На сегодняшний день ВОЗ оказала поддержку исследованию, предоставив оборудование и диагностические принадлежности на сумму более 300 000 долларов. Кроме того, были проведены комплексные теоретические и практические тренинги для персонала 40 больниц по всей стране, а также для сотрудников трех центральных референс-лабораторий и их филиалов, от которые были отобраны для участия в исследовании.

Д-р Ливиу Ведраско, представитель ВОЗ в Кыргызстане, подчеркнул важность этого исследования, заявив: "Понимание масштабов и последствий устойчивости к антимикробным препаратам имеет первостепенное значение для охраны здоровья населения и создания устойчивых систем здравоохранения. Эта инициатива знаменует собой поворотный момент в наших коллективных усилиях по борьбе с этой актуальной глобальной угрозой для здоровья".