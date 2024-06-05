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В Калуге предложили запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи

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- Светлана Лаптева
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Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин выступил с инициативой запретить трудовым мигрантам привозить в Россию родственников.

В Telegram-канале Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сообщается, что во вторник прошло спецзаседание Совета на тему: "Обеспечение прав граждан России при реализации миграционной политики". На нем, в частности, выступил министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин.

"Он (Калугин – ред.) также выступил с предложением запретить трудовым мигрантам привозить в Россию родственников ("они приехали сюда работать") и провести ревизию всех получивших российское гражданство с определенных территорий за последние 7-10 лет ("все равно мы к этому придем")", - сообщает СПЧ.

Калугин, поясняя свою позицию РИА Новости, отметил: россияне, уезжая работать вахтовым методом в соседний регион, не берут с собой семью. "И здесь тоже это ни к чему. Это социальная нагрузка на наши учреждения. Понятно, что они едут сюда за социальными льготами, за выплатами, за хорошей медициной и так далее. Но эта нагрузка, если просчитать, это большие средства… Приехал работать - работай, плати налоги, но везти сюда семьи – это лишнее", - сказал собеседник.

Калугин отдельно коснулся проблемы инофонов в школах - учеников, не говорящих по-русски. "Инофона, не знающего русского языка, за уши тянут, ставя тройки, а наши, мальчик или девочка, предпринимают усилия, чтобы получить тройку или четверку. Они же все это видят. Это не лучшим образом формирует наших детей", - сказал он.

По мнению калужского министра, учитель вынужден уделять значительное количество времени детям мигрантов, не понимающих по-русски, что лишает российских детей права на "нормальное образование".

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/437549
Теги:
Россия, трудовая миграция, семья
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