В Кыргызстане пройдут "Пушкинские дни" (программа)

По всему Кыргызстану пройдут десятки мероприятий, посвящённых великому писателю и русскому языку, – "Пушкинские дни" в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, особенностью программы в столице в этом году станет приезд участников проекта "Амбассадоры русского языка", а в Оше – первое за многие годы выступление солистов Кыргызского театра оперы и балета с программой "Пушкин в музыке".

В программу "Амбассадоров русского языка" войдут лекции "О прошлом, настоящем и будущем русской орфографии", "Онлайн-ресурсы по русскому языку: от словарей до подкастов", квиз по русскому языку, знакомство с 20 важными книгами современной русской литературы, а также презентации проектов Фонда "Тотальный диктант".

Торжественное открытие Пушкинского дня состоится 6 июня в 9.45-10.30 у главного памятника А.С. Пушкину около главного корпуса КРСУ (ул. Киевская, 44) и а актовом зале КРСУ. Здесь выступят представители руководства Кыргызстана, Посольства России, видные ученые и общественные деятели.

В 10.30 здесь же состоится открытая лекция ведущего популяризатора грамотного русского языка Владимира Пахомова "Онлайн-ресурсы по русскому языку: от словарей до подкастов".

В этот день в КРСУ также пройдут Пушкинские чтения и Пушкин-фест.

В 18.30 в Малахитовом зале театра оперы и балета лучшие музыканты Кыргызстана представят музыкально-поэтический вечер "Пушкин в музыке". 7 июня с этой же программой музыканты выступят в Оше.

8 и 9 июня Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева показывает "Сказку о царе Салтане".

Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына передаст 1200 книг университетам и институтам Оша, Джалал -Абада и Кызыл-Кии.

Полная информация о событиях Пушкинских дней на сайте

6 июня – Пушкинский день, международный день русского языка. В этом году юбилей – Александру Сергеевичу Пушкину 225 лет.