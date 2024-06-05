Директор экофонда "Кыргызтек" поздравил кыргызстанцев с Днем эколога

Директор экологического фонда "Кыргызтек" Тилек Усупов поздравляет кыргызстанцев с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды.

"Сегодня День эколога и Всемирный день окружающей среды. Поздравляем всех, кто профессионально связал свою жизнь с природой и всех, кому небезразлично будущее экологии нашей страны. Особенно, сотрудников Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Наши богатства - ледники, горы, леса и озера и многообразный животный мир. Мы с вами выбрали сохранять природные ресурсы и помогать тем, кто борется за чистый воздух, питьевую воду и общую экологию.

Спасибо за этот выбор! Спасибо, что любите нашу природу!", - сказал Усупов.