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Директор экофонда "Кыргызтек" поздравил кыргызстанцев с Днем эколога

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Директор экологического фонда "Кыргызтек" Тилек Усупов поздравляет кыргызстанцев с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды.

"Сегодня День эколога и Всемирный день окружающей среды. Поздравляем всех, кто профессионально связал свою жизнь с природой и всех, кому небезразлично будущее экологии нашей страны. Особенно, сотрудников Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Наши богатства - ледники, горы, леса и озера и многообразный животный мир. Мы с вами выбрали сохранять природные ресурсы и помогать тем, кто борется за чистый воздух, питьевую воду и общую экологию.

Спасибо за этот выбор! Спасибо, что любите нашу природу!", - сказал Усупов.


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URL: https://www.vb.kg/437553
Теги:
экология, Кыргызстан
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