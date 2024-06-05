В Бишкеке отметили "Всемирный день охраны окружающей среды"

"Всемирный день охраны окружающей среды" отметило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба ведомства.

"В Кыргызстане более 25 лет назад, в 1999 году, в целях содействия охране окружающей среды и усиления значения экологической направленности общества постановлением правительства Кыргызской Республики ежегодно 5 июня отмечается как профессиональный День Эколога.

Мероприятие прошло под руководством министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Мелиса Тургунбаева с участием ветеранов отрасли, депутатов Жогорку Кенеша, экспертов администрации президента и специалистов в этой области.

В своем выступлении министр сообщил, что тема Всемирного дня окружающей среды в 2024 году посвящена проблеме восстановления земель, борьбе с опустыниванием и засухой и пройдет под общим лозунгом "Наша Земля. Наше будущее". Он подчеркнул: что мы - поколение восстановления.

"Национальная программа "Жашыл Мурас" является ярким примером нашего стремления к восстановлению природы. В рамках этой программы по всей стране высаживаются деревья, особенно в горных районах, где необходимость восстановления экосистем особенно остро стоит. На сегодняшний день по республике посажено 13,3 миллиона саженцев", сообщил он.

Кроме того, в рамках Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое горное развитие", принятой 14 декабря 2022 года по инициативе Кыргызской Республики 2023-2027 годы были объявлены пятилетием усилий по развитию горных регионов в целях придания нового импульса усилиям международного сообщества, направленным на решение задач и проблем горных стран.

Ветераны, депутаты и гости высказали свои пожелания и пожелали успехов в работе министерства. Праздничное мероприятие завершилось вручением значков, почетных грамот, благодарственных писем за сотрудничество.