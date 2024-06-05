Токтайым Уметалиева: Молодежь из России встает в Кыргызстане на крыло

В Санкт-Петербурге в эти дни проходит Петербургский экономический форум. Главная тема форума в этом году сформулирована как "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Свое участие в форуме подтвердили 17 тысяч человек из 136 стран.

Правозащитница и общественная деятельница из Кыргызстана Токтайым Уметалиева принимала участие в работе XXV Питерского международного экономического форума. В интервью журналисту Николаю Витовцеву она рассказала о значении этого ежегодного мероприятия для всего мирового сообщества и, в частности, Кыргызстана.

Токтайым Джумаковна, какими были ваши впечатления о работе ПМЭФ?

- Конечно, это было очень интересно и незабываемо. Запомнился прекрасный архитектурный и организационный дизайн. Я посещала в разное время ряд других международных форумов, и есть с чем сравнить. Сам комплекс, в котором проходил форум, для интенсивных узких и коллективных встреч проработан до мелочей. Отличная акустика. Разнообразие панелей, широкоформатность общения, и я даже думаю - было перенасыщение панелей в информационном плане. Я бы сравнила с ВДНХ в новом формате с применением современнейших технологий. В целом организационно-техническая часть была на очень высоком уровне.

Мне была интересна дисскуссионно-презентационная часть работ по ряду секций. Надо отметить, что всем импонировала доступность общения с ключевыми политиками – такими, как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин. Крайне полезной была площадка, организованная Евразийским женским форумом под руководством Галины Кареловой.

Расскажите, пожалуйста, о значении ПМЭФ для Кыргызстана. Все ли задачи и цели совпадают с интересами вашей страны? Кроме власти и бизнеса кто ещё должен участвовать в таких форумах?

- Правительственные делегации из Кыргызстана и других стран Центральной Азии участвовали в работе форума вместе с главами правительств. Но, к сожалению, слишком мало было там представителей НКО, в том числе из нашей страны. Зато в кыргызской делегации насчитывалось около 20 членов кабинета министров. Куда их столько?

Кроме этого, на форум прибыло очень много женщин-лидеров из стран Африки и восточной Азии. Мне кажется, на такие форумы надо приглашать максимально возможное число лидеров гражданского сектора и как можно больше журналистов из региональных СМИ. Они гораздо ближе к народу, им проще рассказать о таком событии через свои издания и социальные сети.

Кстати, мне понравилась панели, подготовленные российскими регионами с их достижениями, которые по большому счету малоизвестны. Это был мощный посыл, Россия убедительно показывала гостям, как уходит на десятки лет вперед по ряду технических и экономических направлений в масштабах всей Евразии.

И в то же время меня удивили выступления ряда "белых воротничков" - ораторов, весьма далеких от реалий. Что получила наша делегация во главе с премьером после тогдашнего приезда в северную столицу России, я так и не услышала в нашей прессе. Еще раз повторюсь, что на такие форумы вместе с "премудрыми пескарями" надо приглашать как журналистов, так и активных блогеров, не разделяя их на столичных и "провинциальных". Только так в нашем обществе узнают истинную картину того, что происходит сейчас в России.

Можно ли считать, что участие двух наших стран в энергетических проектах и в организации параллельного импорта останется в ближайшие годы в числе наиболее приоритетных?

- В энергетике у нас происходят сейчас трудные процессы. Мы на разных материально-технических, профессиональных и финансовых уровнях. Но, как мне кажется, в том числе этот форум в Санкт-Петербурге поспособствовал тому, что сейчас к нам приходит "Росатом", и есть проекты его участия в модернизации гидроэнергетики.

В такого рода встречах и обсуждениях считаю обязательным участие наших НКО и лидеров общественного мнения, которым доверяет народ. Не надо бояться, что на таких форумах окажутся рядом с официальными лицами оппонирующие властям лидеры и представители неправительственных СМИ.

Для определения энергетических проектов в качестве приоритетных нужно разработать новые подходы и формы сотрудничества между нашими странами. На мой взгляд, говорить сейчас надо не столько о гидроэнергетике, сколько о запасах наших гидроресурсов и грамотном, экономном их расходовании. И в этом отношении опыт российских специалистов остаётся для нас бесценным. Кстати, могу сказать, что у меня даже есть готовый проект, который ждет обсуждения с участием российской стороны.

При этом, как я думаю, уже наметилось третье направление, которое представляет взаимный интерес бизнеса в России и у нас в Кыргызстане. В отношении импорта текстиля из Кыргызстана, говоря о его качестве, мы смело можем говорить, что догоняем и даже обгоняем Турцию, Китай и даже некоторые европейские бренды. И это - основа для большого диалога в виде выставок наших мастериц при поддержке региональных властей.

Также необходимо обратить внимание на туризм, укреплять связи с регионами Причерноморья, Алтаем, Уралом и, конечно с соседями в Центральной Азии. Особое внимание уделить традиционным связям Кыргызстана и Казахстана по древнему историческому многовековому пути кыргызов из Сибири и по Великому Шелковому пути.

Токтайым Джумаковна, с одной стороны, около 1,5 миллиона мигрантов из Кыргызстана, работающих в России, а с другой – уже 250 тысяч релокантов из России помогут ли укрепить наши связи в ближайшей перспективе? Как вы считаете?

- Наше взаимное движение навстречу друг другу зарождалась на базе малого и среднего бизнеса. И, если смотреть объективно, последние события ускорили этот процесс. Идет подсознательное движение для молодых людей, сидящих "в телефонах", к большому реальному миру.

Мой опыт участия в Петербургском экономическом форуме помог понять важную вещь: сейчас нужно развивать те отрасли экономики, в которых работает средний класс, и в которых много молодежи. В том числе я говорю сейчас о текстильной промышленности и швейном производстве. Мы гордимся тем, что кыргызские мастерицы, работая по лекалам ведущих мировых брендов, в ряде случаев выполняют сейчас заказы иностранных фирм, ориентированные на продажи 2025 года, а главное - их продукция ориентирована на самые взыскательные запросы.

Так называемых релокантов сейчас много в сфере IT-технологий, в туризме и креативной индестрии, но так же много их и в швейном производстве. Это люди образованные и высококвалифицированные, поэтому они востребованы у нас, и в этом нет ничего случайного. Да, им сейчас нелегко вдали от родных городов. Но они чувствуют себя здесь, в Кыргызстане, как дома.

Кто-то из них не был готов к самостоятельной жизни - это правда. Я хорошо понимаю их родителей, которым было не так-то просто отправить их в полную неизвестность. И знаете, почему мы здесь в Кыргызстане хорошо понимаем русских родителей? У нас в стране было слишком много потрясений после распада Советского Союза. Были разные моменты в нашей новейшей истории, когда кыргызская молодежь покидала страну, и часто это происходило по воле родителей.

У нас в чем-то похожи судьбы молодых людей. И я бы сравнила эти взаимные переселения с попытками молодежи найти для себя новую жизнь. Это как у беркутов, когда взрослые птицы выталкивают птенцов из своего гнезда с единственной целью, как бы говоря им: "Лети!" И они учатся летать - как и орлята, которые стают на крыло после того, как взрослые птицы сталкивают их с обрыва. А по-другому нельзя!

В одном из интервью по итогам XXV форума в СПб вы говорили о статусе культурно-делового хаба на территории Кыргызстана для реализации больших планов, через который будут проситься к сотрудничеству с Россией другие страны. Каким он должен быть, на ваш взгляд?

- Кадровое обновление, которое идет сейчас в Кыргызстане за счет притока молодых специалистов из России, а также укрепление собственного кадрового потенциала за счет работы в России, дают нам возможность хорошего старта. Интеграция всегда приводит к экономическому подъему. У нас теперь качественно новая структура экспорта, развиваются IT-технологии, идет возрождение научно-исследовательской работы. И, что немаловажно, в самых отдаленных регионах Кыргызстана появляется русская речь.

Это выбор молодого поколения наших двух стран. Вынужденные переселенцы из России получают у нас трудные жизненные уроки в последние два года. Но именно здесь, у нас, они встают на крыло, и если у них будет возвращение домой, в Россию, то они вернутся на родину совсем другими.

Мы видим мощную силу для развития регионов внутри Кыргызстана. Поэтому сейчас у меня еще больше оптимизма, чем два года назад, когда участвовала в работе XXV международного экономического форума в Санкт-Петербурге. И если тогда у нас были только надежды, то теперь мы твердо знаем, что интеграция пяти стран Центральной Азии начнется именно с Кыргызстана. Для этого у нас есть все возможности.