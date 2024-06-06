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Артем Новиков на ПМЭФ рассказал, как РКФР изменил экономический ландшафт КР

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Председатель правления РКФР Артем Новиков принял участие в бизнес-диалоге "Кыргызстан – Россия" в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В своем выступлении он отметил, что РКФР работает уже девять лет, и изначально мало кто предполагал, какое место Фонд способен занять в экономике КР и развитии отношений двух стран. На сегодня уже около 15% товарооборота между Кыргызстаном и Россией приходится на компании, профинансированные Фондом. По итогам 2023-го доля РКФР от совокупного капитала банковского сектора КР составила 43%, а выручка его заемщиков почти достигла 10% ВВП страны.

"В настоящее время РКФР не только и не столько занимается выдачей льготных кредитов. Мы предлагаем широкий набор компетенций по аналитике, включая отраслевые и региональные исследования, структурированию проектов, выделению технической и грантовой помощи, вхождению в капитал, обеспечению защиты инвестиций и GR-сопровождению проектов, – сказал Артем Новиков. – На ПМЭФ присутствуют представители многих компаний, которые не понаслышке знают о преимуществах сотрудничества с РКФР".

"У нас большой потенциал для развития двусторонних отношений в IT, энергетике и продовольственной безопасности. Мы готовы поддерживать модернизацию и строительство предприятий по сельхозпереработке в КР. Не только для удовлетворения потребностей наших стран, но и совместного выхода на внешние рынки, – подчеркнул Артем Новиков. – Также видим перспективы в развитии финансового сектора. Вместе с ЕАБР у нас уже есть план по модернизации Кыргызской фондовой биржи".

Он добавил, что РКФР ежегодно проводит экономические и инвестиционные форумы. "В 2024-м такой форум пройдет на Иссык-Куле, и мы приглашаем туда всех заинтересованных в сотрудничестве с РКФР и реализации проектов в Кыргызстане. На территории КР у вас есть надежные партнеры, в том числе РКФР, готовые помочь вам реализовать проект "под ключ", – заключил Артем Новиков.


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URL: https://www.vb.kg/437565
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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