Бизнес в городе: как заработать на открытии пунктов выдачи Ozon

Все больше жителей Кыргызстана покупают товары на маркетплейсах и забирают их чаще всего из пунктов выдачи заказов. Открытие таких точек - простой и прибыльный бизнес, который может стать прекрасным семейным делом или дополнением к основной работе.

Зачем вообще открывать пункты выдачи?

Пункты выдачи - важная часть экосистемы маркетплейса. Как показывает статистика Ozon, 8 из 10 покупателей свои заказы предпочитают получать в таких точках - заходят туда в удобное время, по дороге на работу, учебу или домой. Это очень удобно, поэтому количество пользователей маркетплейса постоянно растет.

Площадка заинтересована в развитии сети пунктов выдачи, так как их количество напрямую влияет на впечатление пользователей от взаимодействия с маркетплейсом. Поэтому Ozon активно помогает предпринимателям в запуске своего дела и продвижении, а также выплачивает гарантированную финансовую поддержку на старте. Это своего рода "франшиза наоборот" - Ozon перечисляет деньги своим партнерам за работу под своим брендом.

В 2024 году Ozon увеличил выплаты владельцам пунктов выдачи по программе гарантированной поддержки. Теперь при открытии точки ее владелец может получить до 280 000 сомов.

Из чего складываются доходы предпринимателя

Основной заработок владельца пункта выдачи - 3,7% от оборота, соответственно чем больше заказов проходит через точку, тем выше выплата по итогам месяца. Также есть возможность дополнительного заработка на приеме товаров от продавцов и других логистических компаний.

Статистика показывает, что двое из трех франчайзи Ozon открывают больше одной точки. Расширение - это увеличение собственной прибыли. Тем более, что второе открытие с учетом собственного опыта уже проходит гораздо проще.

Пошаговый план открытия пункта выдачи Ozon

В среднем на запуск пункта выдачи уходит 14 дней. Во время процесса предпринимателю помогает территориальный менеджер Ozon, с которым можно консультироваться по всем вопросам. Всего владельцу пункта выдачи необходимо пройти пять этапов.

1. Подготовить документы и оставить заявку

Партнером площадки может стать индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Если такого статуса нет, его придется оформить. Преимущество ИП – упрощение бухгалтерской отчетности, но при этом есть ограничения по размеру прибыли и количеству наемных работников. Другие формы юридических лиц подразумевают больший оборот, но при этом могут оказаться менее выгодными с точки зрения налогообложения и более сложными в оформлении и ведении отчетности. Выбирая форму организации имеет смысл опираться на свои планы и возможности.

2. Выбрать и подтвердить локацию

Сделать это можно через специальное приложение. На тепловой карте Ozon отмечены перспективные места для открытия пункта выдачи. Сразу показан предполагаемый размер заработка и объем гарантированной поддержки. Ориентируясь на эту карту необходимо выбрать подходящий район, в котором есть готовые для сдачи в аренду и подходящие вам помещения.

Идеальная локация – место с высоким трафиком. Обычно рядом находятся парковки, остановки общественного транспорта, деловые или торгово-развлекательные центры, образовательные или спортивные учреждения.

Требования к помещению у Ozon минимальные. Площадь от 25 квадратных метров, отдельный вход и возможность зонировать пространство так, чтобы было место для выдачи заказов, примерочных и склада.

3. Подписать агентский договор с Ozon

После после подписания договора предприниматель получает доступ к порталу Ozon Learning. Здесь собраны обучающие материалы по всем важным вопросам - от подбора персонала до клиентского сервиса. Кроме того, регистрируется личный кабинет на сайте площадки, в котором в дальнейшем всегда можно будет увидеть заработок, вознаграждение и все необходимые данные для развития бизнеса. Там же формируется обычно ежемесячный отчет и документы для налоговой.

4. Заключить договор аренды помещения, сделать косметический ремонт и нанять сотрудников

Все требования к отделке помещения и его планировке прописаны в брендбуке Ozon. В основном это белый потолок и гладкие однотонные стены, одна из которых брендированная. Площадка предоставляет бесплатный промо-набор - вывеску на фасад здания и набор маркетинговых материалов, от стикеров до табличек и плакатов.

Из мебели нужны стойка или стол администратора, стеллажи на склад и все необходимое для примерочных. Из оборудования понадобится только сканер штрих-кодов, компьютер и принтер. Касса не нужна, все оплаты осуществляются на платформе Ozon.

Далее необходимо будет подобрать персонал с учетом стандартного времени работы пунктов выдачи - ежедневно с 9:00 до 21:00. Обучение сотрудников проведет Ozon.

Завершение ремонта и готовность помещения к открытию подтверждает территориальный менеджер.

5. Открыть пункт выдачи и начать зарабатывать

Об открытии пункта Ozon сам сообщит клиентам - в приложении у них появится оповещение, что рядом с ними появилась новая точка. Кроме того, она отобразится и на всех картах: Яндекс, Google, 2ГИС.

Выплата вознаграждения начинается со дня выдачи первого заказа. Обычно товары привозит курьер Ozon во время рабочего дня, то есть с 9:00 до 21:00. Сотрудникам необходимо принимать товар и выдавать его клиентам. Организовать процесс помогает специальное приложение для предпринимателей – здесь фиксируется положение заказа на складе, благодаря чему его легко найти и выдать клиенту.

Сеть пунктов выдачи заказов Ozon в Кыргызстане сейчас переживает период активного становления. Открытие таких объектов дает возможность получить стабильный доход и обрести финансовую независимость. Узнать подробнее и зарегистрироваться можно на сайте.