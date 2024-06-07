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В Кыргызстане в этом году планируется произвести до 100 тысяч тонн сахара

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- Светлана Лаптева
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Начальник сырьевого департамента "Каинды-Кант" Руслан Рафибеков на встрече с журналистами напомнил, что весной предприятия заключают с фермерами договора с минимальной закупочной ценой, по которой заводы-производители обязуются принять урожай. На протяжении трех лет эта цена остается неизменной и колеблется от 5400 до 5500 сомов за тонну сырья. Осенью, в начале приемки свеклы, устанавливается сезонная цена, которая может быть только выше. В прошлом году она составила 5800-5900 сомов. При этом у свекловодов есть выбор, как забрать свою долю, – только сахаром или получить одну часть деньгами, а другую – готовым продуктом.

"В 2019 году, когда был кризис перепроизводства на пространстве ЕАЭС, цены на сахар упали, и мы изменили условия расчета с фермерами – выдали им больше сахара. Это привело к тому, что в 2022 году посевные площади сахарной свеклы в Кыргызстане сократились на 45%. В результате, один завод даже не запускался, а любой простой обходится очень дорого. Поэтому сейчас, даже если цены на сахар падают, мы стараемся обеспечить фермеров экономически целесообразным уровнем доходности, чтобы на следующий год они не снижали посевную площадь", - сказал Руслан Рафибеков.

Отметим, в прошлом сезоне свекловоды засеяли 14 тысяч гектаров. Из полученного сырья отечественные заводы "Каинды-Кант" и "Кошой" произвели около 76 тысяч тонн сахара при годовой потребности Кыргызстана в 145 тысяч тонн. Таким образом отечественные производители покрыли порядка 60% годовой потребности населения в продукте. Недостающий объем продукта республика получает за счет импорта из других стран.

В этом году посевная площадь составила 15 тысяч га. По прогнозам, при благоприятных погодных условиях и должном поливе в новом сезоне заводы-производители получат и переработают 750-800 тысяч тонн сырья, из которого будет произведено до 100 тысяч тонн свекловичного сахара.

В Кыргызстане сахарная свекла выращивается в Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областях. Выращиванием корнеплода ежегодно занимаются не менее 3 тысяч фермеров. А всего в сахарной отрасли задействованы порядка 100 тысяч человек.


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URL: https://www.vb.kg/437575
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан, фермеры
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