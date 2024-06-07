Футбольный матч между Кыргызстаном и Малайзией завершился вничью.

Так, первый гол в ворота сборной Малайзии на 24-й минуте забил Гульжигит Алыкулов. После на 38-й минуте кыргызстанцы забили автогол и счет стал равным.

Отметим, поддержать отечественную сборную пришли порядка 15 тыс. болельщиков в том числе первые лица Кыргызстана.

Напомним, матч между Кыргызстаном и Малайзией проводился в рамках отборочного турнира к чемпионату мира - 2026 и кубку Азии - 2027. Судейством матча руководил иорданский арбитр Адхам Мухаммад, а в кулуарах главному судье помогали его соотечественники Мухаммад Мустафа и Ахмад Муанесс. Резервным судьей игры был Реда Али из Ливана.

Источник: Кабар