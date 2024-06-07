"В 2024 году объем консолидированного бюджета КР составит 670 млрд сомов"

Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 июня, принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию Министерства финансов страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Уважаемые специалисты в области финансов и экономики!

Дорогие ветераны, внесшие весомый вклад в укрепление финансовой стабильности нашей страны!

Уважаемые соотечественники!

В этом году будут отмечаться значимые юбилейные мероприятия, имеющие важное место в истории нашего независимого Кыргызстана. Если мы не отметим эти великие исторические события и не раскроем их смысл для нынешнего поколения, мы предадим традиции наших предков. Это будет неуважением к славной истории кыргызов. В конечном итоге это приведет к тому, что вырастет поколение, не знающее истории своего народа и Отечества, и это нанесет вред сохранению нашего народа как нации. Поэтому мы должны уделить особое внимание и проявить уважение к значимым событиям на пути наших предков.

Один из таких исторических моментов - 100-летний юбилей образования Кара-Кыргызской автономной области, которая стала основой современного Кыргызстана. Я рад встретиться с вами на праздновании 100-летия Министерства финансов Кыргызстана, совпадающего с этим событием.

Да, сто лет - это лишь миг в истории, но за этот период наше государство прошло через множество трудностей и испытаний на своем пути развития. Недаром у нашего народа есть пословица: "За пятьдесят лет - новый народ, за сто лет - новая земля" ( "Элүү жылда эл жаңы, жүз жылда жер жаңы"). Поэтому, прежде всего, искренне поздравляю вас с важным событием - 100-летним юбилеем Министерства финансов!

В целом финансовая система является главным критерием, определяющим развитие страны. В своей вековой истории Министерство финансов, как и в жизни, где свет и тень идут рядом, имело свои достижения и потери. В любом случае, министерство занимает особое место в развитии нашего государства.

В целом, целенаправленные действия и стратегические решения министерства оказали положительное влияние на экономическую и социальную стабильность государства. Министерство сыграло ключевую роль в нашей общественной жизни, способствуя устойчивому развитию всех сфер нашей экономики, реализации социальных программ и повышению уровня жизни граждан страны.

После образования Кара-Кыргызской автономной области, как говорится в пословице "Доброе слово окрыляет" ("Атын атасы, куту сүйүнөт"), на основании постановления Ревкома на должность главы областного финансового отдела был назначен Федор Сокуренко. В последующие годы в финансовой системе, ставшей одной из важнейших отраслей государства, своими созидательными делами прославились такие известные личности, как Гафар Кошмуратов, Акматбек Суйунбаев, Алиаскар Токтоналиев, Керимжан Кунакунов и другие наши отцы.

А в годы независимости, с изменением эпохи, финансовая система, развивавшаяся до этого стабильно, пережила новые повороты и изменения, пройдя через испытательные периоды. Испытание многих международных методов, программ и проектов позволило накопить богатый опыт и совершенствоваться.

Уважаемые соотечественники!

Мы стремимся назначать руководителей в различные отрасли из числа опытных кадров, прошедших все этапы данной системы. Я верю, что государственный служащий, который вырос внутри отрасли и знает ее до мельчайших деталей, сможет эффективно управлять ею и проводить значимые реформы. Особенно хорошо вы знаете, что профессиональные руководители и эффективные реформы в управлении государственными финансами обеспечат устойчивое развитие страны.

В связи с этим, есть полное основание сказать, что профессиональный коллектив Министерства финансов добился многих успехов в управлении государственными финансами.

Новые инициативы последних трех лет, такие как цифровизация, фискализация и таможенно-налоговые реформы, оказали положительное влияние на развитие налогово-бюджетной политики. В результате наблюдается значительный рост поступлений в бюджет. В частности, с 2021 по 2023 год налоговые доходы выросли почти в два раза.

Рост доходной части бюджета стал основой для реализации политики улучшения социально-экономического положения граждан. В этом направлении в 2022 году в бюджетной сфере были значительно увеличены размеры заработной платы, пенсий и пособий. Кроме того, увеличился объем средств, направляемых на развитие экономики.

В 2020 году объем консолидированного бюджета составлял 247,8 млрд сомов. Через три года объем бюджета достиг 577 млрд сомов. А в 2024 году ожидается, что объем консолидированного бюджета Кыргызской Республики составит 670 млрд сомов. Таким образом, мы увеличим его почти на 400 млрд сомов.

Бюджетные средства направлены на реализацию приоритетных проектов, таких как строительство и ремонт социальных объектов, автодорог, ирригационных сооружений, каналов, а также на улучшение инфраструктуры регионов и увеличение уставного капитала государственных компаний.

Как вам известно, в ходе двух Народных курултаев большинство делегатов поднимали именно эти вопросы.

Таким образом, как вы можете заметить, в структуре и объеме бюджета произошли изменения. Ранее крупные проекты реализовывались за счет внешних заимствований, а теперь мы используем наши внутренние ресурсы.

В результате фискальные изменения в какой-то мере увеличивают долю государственного бюджета в экономике. Рост доходов бюджета стал весомой основой для нашей политики улучшения социально-экономического положения граждан. Это заметно как по крупным проектам, так и по сфере социальной поддержки граждан. Конечно, все это стало возможным благодаря правильному ведению учета и расчетов нашим Министерством финансов.

Уважаемые сотрудники финансовой сферы!

Мы должны обеспечить справедливое распределение ресурсов и доходов между социальными группами. Ведь всем нам хорошо известно, что при несправедливом распределении национального богатства и доходов в обществе, когда какая-то группа людей живет в роскоши, а остальные остаются в бедности, возникают серьезные экономические проблемы.

Теперь необходимо превратить привычный социально ориентированный бюджет в бюджет, направленный на развитие экономики.

Капитализация акционерных обществ для создания новых рабочих мест в сельском хозяйстве, перерабатывающей и сервисной отраслях положительно скажется на экономике.

21-й век – это век технологий, и это всем известно. Чтобы раз и навсегда избавиться от таких пороков, как коррупция, взяточничество, кумовство, которые наносят вред государственности и устойчивости страны, а также негативно влияют на финансовое развитие, необходимо полностью перейти к использованию новых инновационных и цифровых технологий в государственном управлении по примеру развитых стран. Это требование времени!

Уважаемые работники и ветераны финансово-экономической сферы Кыргызской Республики!

Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!

Достижения в финансовой сфере нашей страны и планы, которые будут реализованы, укрепляют веру в светлое будущее!

Пусть стремление к новым высотам придаст нам сил для продолжения нашего пути!

Пусть ваш труд, направленный на улучшение условий жизни населения, принесет свои плоды, и ваш значительный вклад в развитие страны станет наследием, которым будут гордиться будущие поколения!

С праздником!

Пусть вашу работу сопровождают только творческие успехи!

Будьте здоровы и счастливы!

Большое спасибо за внимание!", - говорится в поздравлении президента.