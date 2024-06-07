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Сотрудники Ботанического сада посадили саженцы дикого абрикоса и миндаля

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На территории Ботанического сада имени Э. Гареева во Всемирный день охраны окружающей среды сотрудниками Ботанического сада проведена акция по посадке саженцев дикого абрикоса и дикого миндаля совместно с Ассоциацией лесопользователей и землепользователей Кыргызской Республики во главе с руководителем Бурхановым А.М. Сотрудники двух коллективов во главе со своими руководителями дружно высадили и полили молодые растения на западной стороне партерной части территории Ботанического сада. Немного ранее, этой весной, по соседству были высажены краснокнижные древесно-кустарниковые растения, преимущественно из орехово-плодовых лесов юга Кыргызстана.

Историческая справка: Всемирный день охраны окружающей среды провозглашён на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/2994 (XXVII)) от 15 декабря 1972 года. Датой проведения выбрано 5 июня - день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году. Этот день призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкивается окружающая среда на всей планете.

Обновление Ботанического сада продолжается. Подрядчики привезли скамейки для улучшения инфраструктуры территории. Их высокое качество уже оценили посетители, потому что они очень устойчивые на чугунных ножках, яркого красивого цвета. Выкошенные газоны и тенистые аллеи создают атмосферу уюта и отдыха, к которому в эти летние дни хотят приобщиться горожане и гости столицы.


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URL: https://www.vb.kg/437586
Теги:
Кыргызстан, Ботанический сад
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