ГКНБ задержан владелец сети АЗС "Бишкекской нефтяной компании"

ГКНБ КР установлены факты финансирования ОПГ Камчы Кольбаева со стороны основателя и владельца сети АЗС ЗАО "Бишкекская нефтяная компания" Н.А.М.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

В рамках уголовного дела получены неопровержимые доказательства о том, что Н.А.М. установил связь с т.н. "вором в законе" Камчы Кольбаева в целях получения поддержки и покровительства для введения предпринимательской деятельности, для чего неоднократно финансировал его преступную деятельность.

Задержанный заключен под стражу в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР сообщает, что в настоящее время в рамках указанного уголовного дела продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на установление круга вовлечённых лиц причастных к указанным противоправным деяниям.