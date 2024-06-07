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ГКНБ задержан владелец сети АЗС "Бишкекской нефтяной компании"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР установлены факты финансирования ОПГ Камчы Кольбаева со стороны основателя и владельца сети АЗС ЗАО "Бишкекская нефтяная компания" Н.А.М.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

В рамках уголовного дела получены неопровержимые доказательства о том, что Н.А.М. установил связь с т.н. "вором в законе" Камчы Кольбаева в целях получения поддержки и покровительства для введения предпринимательской деятельности, для чего неоднократно финансировал его преступную деятельность.

Задержанный заключен под стражу в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР сообщает, что в настоящее время в рамках указанного уголовного дела продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на установление круга вовлечённых лиц причастных к указанным противоправным деяниям.


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URL: https://www.vb.kg/437593
Теги:
нефть, задержание, АЗС, Кыргызстан, ГКНБ
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