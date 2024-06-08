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В бишкекском международном кинофестивале будут соревноваться 8 фильмов

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В рамках Бишкекского Международного кинофестиваля состоится ретроспективный показ фильмов к 100-летию Кара-Кыргызской автономной области. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, ее главная задача – показать, как в нашем классическом кинематографе осмыслялись события 1920-х годов.

Будет показано четыре картины:

"Трудная переправа" ("Белые горы") Мелиса Убукеева (1964) – одна из вершин кыргызского кино, фиксирующая момент исторического перелома в истории Кыргызстана.

В "Первом учителе" Андрея Кончаловского (1965) происходит переосмысление истории установления советской власти – в трагическом ключе.

"Поклонись огню" ("Уркуя") Толомуша Океева (1971) обращена к событиям конца 1920-х годов и судьбе одной из первых кыргызских комсомолок Уркуи Салиевой.

Художественно-публицистический документальный фильм "Айланпа. Мир на кругах своих" (1989) Валерия Виленского и Константина Орозалиева показывает ход нашей истории сквозь призму биографии Чингиза Айтматова. Автором закадрового текста, как и его чтецом, выступил сам Чингиз Торекулович.

Питчинг - это презентация кинопроекта с целью нахождения инвестиций.

Участники питчинга получат возможность презентовать свои проекты мировым кинопродюсерам, дистрибьюторам и экспертам индустрии. Было отобрано 11 проектов из стран Центральной Азии (Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан). Победитель получит награду в размере 300 000 сомов. Победители питчинга Первого Бишкекского кинофестиваля показали кинопроекты "Pay the bill" и "A Leg" "Центральноазиатской совместной продюсерской студии" в рамках 77-го Каннского кинофестиваля.

Отметим, Бишкекский международный кинофестиваль во второй раз пройдет в Бишкеке с 11 по 15 июня.

В 2024 году фестиваль посвящен 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области и организован при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/437598
Теги:
кино, фестиваль, Бишкек, Министерство культуры и туризма, мэрия
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