Садыр Жапаров: Кыргызстанцы смогут обменять старые авто на электромобили

У кыргызстанцев появится возможность обменять свои старые автомобили на новые электромобили, заявил Садыр Жапаров во время переговоров с президентом Исламского банка развития Мухаммедом Аль-Джассером.

Он напомнил, что в Сокулукском районе совместно с китайской компанией строится автозавод, где ежегодно будет выпускаться до 80 тысяч электромобилей.

"Когда этот завод заработает, мы соберем все старые машины, которые загрязняют воздух, и выдадим владельцам электромобили на 10-15 лет в лизинг. Есть планы перевести весь Кыргызстан на электромобили. Мы начнем реализацию проекта в конце этого года или начале следующего", - сказал глава государства.