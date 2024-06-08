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Садыр Жапаров: Кыргызстанцы смогут обменять старые авто на электромобили

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- Бакыт Стамов
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У кыргызстанцев появится возможность обменять свои старые автомобили на новые электромобили, заявил Садыр Жапаров во время переговоров с президентом Исламского банка развития Мухаммедом Аль-Джассером.

Он напомнил, что в Сокулукском районе совместно с китайской компанией строится автозавод, где ежегодно будет выпускаться до 80 тысяч электромобилей.

"Когда этот завод заработает, мы соберем все старые машины, которые загрязняют воздух, и выдадим владельцам электромобили на 10-15 лет в лизинг. Есть планы перевести весь Кыргызстан на электромобили. Мы начнем реализацию проекта в конце этого года или начале следующего", - сказал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/437601
Теги:
лизинг, президент, Исламский банк развития, Кыргызстан, автомобили, Садыр Жапаров
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