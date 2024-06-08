В Оше 21 июня отметят Всемирный день йоги

В Оше состоялась встреча первого заместителя мэра города Ош Марса Исаева со вторым секретарём посольства Республики Индии в Кыргызской Республике Ражни Верма. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в ходе встречи стороны обсудили вопрос проведения в городе Ош Международного дня йоги 21 июня.

В своей приветственной речи Исаев выразил слова благодарности и подчеркнул, что празднование Международного дня йоги в Оше стало традиционным ежегодным событием, а мэрия города Ош окажет полное содействие в организации данного мероприятия.

В свою очередь Ражни Верма отметила, что мэрия города Ош, как и мэрия города Бишкек, долгое время являются партнерами индийской стороны, и сотрудничество продолжает плодотворно развиваться.

Помимо этого в рамках встречи обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере внедрения цифровых технологий.

В связи с тем, что на центральном стадионе города Ош в настоящее время проводятся ремонтные работы, проведение Международного дня йоги рекомендовано провести на тренировочном поле футбольной академии "Алай".