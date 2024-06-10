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В Сары-Коо провели химобработку полей от саранчи на всей заселенной площади

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Ранее в социальных сетях появилась информация, что в селе Алтын аилного округа Сары-Коо Панфиловского района Чуйской области саранча наносит вред ячменю. Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности информирует о том, что специалисты Департамента оперативно выехали в указанное село со специальной техникой и провели на месте химические обработки двумя тракторными опрыскивателями. В результате было предотвращено распространение и вредоносность саранчи, угрожающей сельскому хозяйству.

По данному аилному округу проведены обследования на общей площади 730 га, в том числе на площади 680 га выявлены саранчовые вредители, и на всей заселенной площади 680 га проведена химическая обработка.

В селе Алтын, показанном на видео, химическая обработка проводилась вдоль дороги и вдоль ячменного поля площадью 3 гектара, что предотвратило нанесение ущерба.

На сегодняшний день по Чуйской области обследования по выявлению саранчовых вредителей проведены на площади 4130 га, из них заселено саранчовые на площади 2040 га. По состоянию на 07.06.2024 г. по области химические обработки проведены на площади 1010 га. Обработки продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/437603
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