В Бишкеке отметили Всемирный день безопасности пищевых продуктов

Во Всемирный день безопасности пищевых продуктов в Бишкеке прошел семинар, который был призван содействовать повышению осведомленности о безопасности пищевых продуктов и привлечь внимание потребителей, производителей и официальных лиц к проблеме, которая зачастую воспринимается, как нечто само собой разумеющееся.

"7 июня – это не просто дата в календаре", – отметил в своей приветственной речи, исполняющий обязанности заместителя Представителя ФАО в Кыргызстане и международный технический советник ФАО Куватбек Бапаев. "Всемирный день безопасности пищевых продуктов призывает производителей и потребителей быть осведомленными и делать все для безопасности пищевых продуктов. Сегодняшний семинар является хорошей платформой, чтобы участники производственной цепочки могли поделиться опытом, а заодно спросить себя, готовы ли они к возможным инцидентам с безопасностью пищевых продуктов, в условиях, когда глобализация все больше влияет на процесс производства и доставки продовольствия".

В семинаре, который проходил в Кыргызском Экономическом Университете имени Мусы Рыскулбекова, приняли участие лидеры движения за повышение безопасности пищевых продуктов, включая представителей пищевой промышленности, торговли и научных кругов. Участники обсудили текущие проблемы и возможные решения в области безопасности пищевых продуктов, а также отдельно остановились на соблюдении руководящих принципов по безопасности пищевых продуктов.

На встрече была представлена система анализа опасностей и критических контрольных точек (ХАССП), которая является признанной во всем мире методикой обеспечения безопасности пищевых продуктов. Также участники обсудили вопросы выявления и мониторинга рисков, чтобы подчеркнуть важность коллективных усилий в деле обеспечения безопасности продуктов питания на всех этапах производственной цепочки.

"Хорошая новость заключается в том, что мы можем предотвратить пищевое отравление, соблюдая меры безопасности", – отметил, ректор Кыргызского экономического университета Алмаз Кадыралиев . "Эти меры включают в себя маркировку продуктов питания, соблюдения чистоты при обращении с продуктами, а также использование безопасных добавок. Однако, поскольку в производстве продуктов участвует очень много людей, обеспечить безопасность нашей еды не всегда просто".

Прогресс складывается из вызовов

Несмотря на прогресс в технологиях и в области регулирования, обеспечение безопасности пищевых продуктов во всем мире и в том числе в Кыргызстане, сопряжено с рядом проблем.

Семинар, который был призван поддержать развитие пищевой промышленности страны в соответствии с международными рекомендациями и требованиями рынка, был организован в рамках проекта ФАО "Повышение потенциала для управления безопасностью пищевой продукции в плодоовощной промышленности Кыргызской Республики", финансируемого Фондом по развитию стандартов и торговли (STDF). Это механизм, который представляет собой глобальное партнерство, способствуя безопасной торговле и внося вклад в устойчивый экономический рост, сокращение бедности и обеспечение продовольственной безопасности.

Овощи и фрукты – важный компонент нашего рациона, являясь прекрасным источником клетчатки, витаминов и минералов. Однако они могут быть загрязнены вредными химическими веществами: агрохимикатами, природными токсинами, тяжелыми металлами или микроорганизмами, которые могут стать причиной различных заболеваний. Именно поэтому соблюдение норм и надлежащей сельскохозяйственной практики является ключом к предотвращению болезней пищевого происхождения, укреплению продовольственной безопасности и поддержке экономики.

"Каждый прием пищи, каждый перекус, приготовление блюд, выращивание, производство и транспортировка продуктов – это моменты, когда безопасность должна быть в приоритете", – сказала Бермет Джурупова, эксперт ФАО по безопасности пищевых продуктов. "Чем больше людей знают о проблеме безопасности пищевых продуктов, тем эффективнее меры, которые призваны обеспечить безопасность наших продуктов".

Представители пищевой промышленности на встрече поделились своим опытом внедрения процедур обеспечения безопасности пищевых продуктов.

"Очень важно обеспечить безопасность на всех этапах", – сказал Шамиль Борончиев, начальник управления инновационных проектов государственной компании "Кыргызиндустрия". "Это включает совершенствование стандартов и правил, повышение уровня образования и коммуникации, а также усиление надзора и лабораторных возможностей".

Обеспечение безопасности пищевых продуктов – это общая ответственность производителей, переработчиков и потребителей. Повышая осведомленность, делясь знаниями и соблюдая правила безопасности пищевых продуктов, каждый может внести свой вклад в здоровую жизнь и здоровую окружающую среду.

Превентивные меры – это ключ к успеху в деле защиты пищевых продуктов от инцидентов связанных с безопасностью, говорят эксперты пищевой промышленности Кыргызстана

Знаете ли вы, что каждый десятый человек в мире ежегодно заболевает от зараженной пищи и что небезопасные продукты могут вызывать более 200 заболеваний, от диареи до рака? Безопасность продуктов питания затрагивает все страны мира.

Именно поэтому Всемирный день безопасности пищевых продуктов, который ежегодно отмечается 7 июня, призван привлечь внимание к данной проблеме и побудить к внедрению мер, направленных на профилактику, выявление и снижение рисков, связанных с пищевыми продуктами.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ежегодно объединяют усилия, чтобы повысить осведомленность об этих проблемах и стимулировать действия на всех этапах производственной цепочки, от фермера, до потребителя. Тема нынешнего года – "Безопасность пищевых продуктов: готовиться к непредвиденным ситуациям", подчеркивает важность готовности к инцидентам, связанным с безопасностью пищевых продуктов, независимо от их масштаба, будь то малозаметное событие или крайне острая ситуация.