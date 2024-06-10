В Ысык-Атинском районе выявлена порча пастбищ на 1,72 млн сомов

В Кыргызстане Службой по земельному и водному надзору выявлена порча пастбищных земель на сумму 1 млн 718 тыс 613 сомов, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным пресс-службы, службой земельного и водного надзора при Министерстве, проведена внеплановая проверка пастбищного участка, принадлежащего по договору гражданину А.А.П., находящегося в Сын-Ташском айыл окмоту Ыссык-Атинского района Чуйской области. В ходе проверки установлено, что данный участок использовался не по целевому назначению, то есть на пастбищном участке ведется деятельность дробильно-сортировочного оборудования песчано-гравийной смеси.

По итогам проверки гражданину А.А.П. составлен акт проверки и выдано предписание об устранении нарушений со сроком 10 дней. Также наложены административные штрафы в соответствии со ст. 239, 241 Кодекса о правонарушениях и предъявлен иск за порчу земель на сумму 1 млн 718 тыс 613 сомов (один миллион семьсот восемнадцать тысяч шестьсот тринадцать сомов).

В случае не устранения ранее выданного предписания материалы будут переданы в соответствующие правоохранительные органы.