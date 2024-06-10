На Иссык-Куле закрыли ряд пансионатов из-за экологических нарушений

Аппарат полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области сообщает о введении строгого запрета на функционирование ряда пансионатов в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова "О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль" № 131 от 26 апреля 2022 года. Это решение продиктовано необходимостью срочного вмешательства для защиты экологии озера Иссык-Куль от необратимого ущерба.

Озеро Иссык-Куль, являющееся одним из ключевых природных богатств Кыргызстана, находится под угрозой загрязнения из-за несоблюдения экологических норм рядом пансионатов. В ходе мониторинга были выявлены серьезные нарушения, представляющие прямую угрозу для экосистемы озера.

**Список пансионатов, деятельность которых немедленно приостанавливается:**

- Пансионат "Дальний кардон" – с. Семеновка

- Пансионат "Смена" – с. Корумду

- Пансионат "Белек" – с. Бостери

- Пансионат "Золотые пески" – с. Бостери

- Пансионат "Взморье Сити" – с. Бостери

- Пансионат "Асыл-Таш" – с. Бостери

- Пансионат "Ой-Керемет" – с. Кош-Кол

- Пансионат "Золотой-Трэбас" – с. Кош-Кол

- Детский оздоровительный центр "Улан" – с. Тору-Айгыр

- Пансионат "Кооператор" – с. Чок-Тал

- Дом отдыха "Чолпон-Ата" – г. Чолпон-Ата

- Гостевой дом "А. Чалжанов" – с. Бактуу-Долоноту

**Основания для запрета:**

Выявлены грубые нарушения экологических норм со стороны данных пансионатов. Эти нарушения не только не соответствуют установленным стандартам, но и ставят под угрозу будущее уникальной природной зоны озера Иссык-Куль.

Некоторые пансионаты из этого списка уже начали строительство очистных сооружений. По мере устранения нарушений, Иссык-Кульская районная государственная администрация будет выдавать паспорт о готовности к туристическому сезону.

**Необходимые действия:**

Местные органы власти будут жестко контролировать соблюдение запрета и продолжат мониторинг экологической ситуации в том числе в г. Каракол, г. Балыкчы, Ак-Суу, Жети-Огуз, Тон и в Тюпском районах. Пансионаты, нарушившие нормы, обязаны немедленно принять меры по устранению выявленных нарушений и приведению своей деятельности в соответствие с законодательством.

Призываем всех владельцев и операторов пансионатов соблюдать установленные экологические стандарты и активно способствовать сохранению уникальной природы озера Иссык-Куль.