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Бишкек тепло встретил миссию "Ленинградское спасибо"

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- Светлана Лаптева
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В Финансово-экономическом институте в Бишкеке встречали гостей из Санкт-Петербурга, представивших миссию "Ленинградское спасибо", символом которой стала "Блокадная ласточка". И с 2020 года "ласточка" облетела уже много городов и стран бывшего Советского Союза.

Организатор проекта рассказала, что ласточка выбрана символом проекта неслучайно.

"Весной 1942 года многие ленинградцы носили ласточку на груди в ответ на громкое заявление фашистов о том, что во время Блокады "даже птица в город не пролетит". Жители осажденного города таким образом показывали, что ждут весточки с фронта и не теряют связи со своей большой страной, со своими эвакуированными и теми, кто дал им дом.

Мы приехали сказать спасибо жителям Кыргызстана, которые во время Великой Отечественной войны, во время блокады спасли, приняли, обогрели эвакуированных из голодного и холодного города тысячи ленинградцев: семьями, производственными коллективами, целыми детскими домами. Как и все республики бывшего Советского Союза.

Санкт-Петербург как преемник Ленинграда ценит эти страницы истории, сохраняет об память о дружбе народов", - сказала она.

Из Петербурга также специально приехал Директор АНО "Центр "ПетербургФорум", автор и руководитель историко-культурного проекта Миссия памяти Ленинградское спасибо, директор Военного музея Карельского перешейка и музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" Баир Иринчеев, который представил свое исследование "Мифы о блокаде". В своем выступлении он рассказал об информационных фейках, которые во время войны и в наши время пытаются извратить реальную картину трагедии, мужества и стойкости блокадного города.

Также участники встречи узнали от начальника просветительского отдела Пискаревского мемориального кладбища Анны Загребневой, что именно в блокадном Ленинграде было большое количество доноров.

"Каждый бутылек со сданной кровью было принято подписывать, чтобы на фронте знали, кто стал донором. И это не только спасало жизни, но и потом после войны привело к рождению новых счастливых семей: бойцы, которым вливали кровь, хранили бутылек с именем и потом искали своих спасительниц. - девушек-доноров", - сказала она.

Потом гостей пригласили в музей блокады имени Анны Алексеевны Кутановой, показали, что смогли собрать в музее.

Почему именно ласточка?

Ласточка выбрана символом проекта неслучайно: весной 1942 года многие ленинградцы носили ласточку на груди в ответ на громкое заявление фашистов о том, что во время Блокады "даже птица в город не пролетит". Ласточку, как правило, делали из обычной жести, а в клюве у неё было крохотное письмо.

Жители осажденного города таким образом показывали, что ждут весточки с фронта и не теряют связи со своей большой страной. Именно этот образ использовала известная Ленинградская поэтесса Ольга Берггольц в своих стихотворениях.

Наша статуэтка, которая отправится вместе с проектом в новые регионы, изготовлена по эскизу петербургской художницы Надежды Протопоповой в Екатеринбурге ювелирами бренда CHAMOVSKIKH из льдистого кварца и металла, покрытого золотом 999-й пробы.

Проект реализует АНО "Центр Петербургфорум" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и Правительствами дружественных регионов.

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URL: https://www.vb.kg/437610
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