Военкор из Франции выступила за создание медиаальянсов Анти-Запад

Военкор из Франции выступила на ПМЭФ за создание медиаальянсов для противостояния Западу

Кристель Нэан отметила, что журналисты получают угрозы, были даже попытки убийства.

Работающая в Донбассе военкор из Франции Кристель Нэан выступила за создание новых международных альянсов журналистов, в том числе для работы на основе российских интернет-платформ, чтобы противодействовать давлению Запада на СМИ.

"Мы получаем угрозы, были даже попытки убийства. Все международные организации, которые должны защищать журналистов, не занимаются своей работой. Альянс - платформа, которая будет реально международной, будет защищать журналистов от репрессий, цензуры. И мы видим, что сейчас нужна такая платформа, где журналисты могут помогать друг другу", - сказала Нэан на организованной "Мастерской новых медиа" сессии "Новые медиа многополярного мира" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она уточнила, что нужны новые форматы международных объединений, "которые также могут основываться на работе в российских социальных сетях, которые способны обеспечить свободу слова и свободу работы объединения таких журналистов".

К примеру, если журналисты из Донбасса хотят работать в Сирии, у них будут в этом союзе коллеги из Сирии, которые могут помочь, организовать поездки, отметила она. "И еще одна возможность такой платформы - передавать наш контент на большее количество языков. Например, наше агентство International Reporters работает на французском, английском и русском языках. Но у нас, например, нет журналистов, которые говорят по-испански. Может быть, на этой платформе у нас будет журналист, который может брать наш контент, делать испанскую версию и передавать его своей аудитории", - уточнила военкор.

Также она поделилась историей создания International Reporters - агентства, объединяющего иностранных военкоров в России. "Перед созданием нашего нового агентства новостей была идея собрать иностранцев, журналистов, дать им возможность работать эффективнее. Потому что мы видим на Западе, что у нас есть очень сильная пропаганда против России, против правды. Мы видим, что сейчас в западных странах есть цензура и репрессии против журналистов, которые говорят правду. Мы видим, что Джулиан Ассанж уже несколько лет в тюрьме, просто потому что он сказал правду. Один из наших журналистов из Франции был арестован в 2022 году, когда просто говорил правду, о том, что здесь происходит", - сказала Нэан.

Военкор работает в России 8 лет. Как отметила сама журналист, говоря о причинах своего переезда, "потому что здесь могу говорить правду, без риска оказаться в тюрьме". "У нас есть Алина Липп, которой в Германии угрожает тюрьма. Просто потому что она сказала, что люди в Донбассе поддерживают СВО. И мы поняли, что у нас есть очень большая проблема. Уже давно есть много журналистов: русских и иностранцев, которые работают в Донбассе. Мы, например, есть на веб-сайте "Миротворец", украинский веб-сайт, так скажем "список смерти"", - добавила она.

Новые медиа в РФ

Поэтому, уточнила военкор, несмотря на наличие мнения, что конкуренция в медиа важна для развития отрасли, необходимо создавать больше коопераций между СМИ. "Так мы работаем, например, в Донбассе. Вчера наше агентство подписало соглашение о сотрудничестве с африканским агентством новостей. И я думаю, что нам нужно побольше делать таких международных коллабораций, чтобы вещать правду на максимально широкую аудиторию", - отметила военкор.

Нэан добавила, что основой работы таких альянсов могут стать российские социальные сети и интернет-платформы, на которых авторы смогут чувствовать себя комфортно. "У нас есть канал на Rutube. Но нам нужно, чтобы интерфейс был не только на русском языке, потому что, когда наши подписчики хотят подписаться на наш канал, в случае, если все написано по-русски, им очень тяжело это сделать", - резюмировала она.

Как отметила основатель "Мастерской новых медиа", заместитель генерального директора АНО "Диалог регионы" Юлия Аблец, в настоящее время медиареальность в полном смысле формирует и экономику, и жизнь. "Новые коммуникаторы, новые журналисты, а мы их внутри себя стали называть медиатехнологами, задают абсолютно новые ролевые модели и оказывают фундаментальное влияние на наши общественные отношения, - сказала Аблец. - Долгое время медиасообщество намеренно разъединялось. Так, чтобы каждый медиатехнолог, журналист, пиарщик был сам по себе, работал на себя. Не приветствовались никакие коллаборации".

Источник: news.mail