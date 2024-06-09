На экономическом форуме ПМЭФ заключили более 980 соглашений

На ПМЭФ заключили более 980 соглашений на общую сумму 6,4 трлн рублей

Это только то, что не является коммерческой тайной, сообщил советник президента Антон Кобяков.

Более 980 соглашений на общую сумму 6,4 трлн рублей заключено на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.

"На площадке форума было подписано 982 соглашения на общую сумму 6 трлн 430 млрд рублей. Это только то, что не является коммерческой тайной", - сказал он на брифинге по итогам форума.

По его словам, за четыре дня в мероприятиях форума приняли участие 21,3 тыс. участников из 139 стран. Форум освещают 4 216 представителей СМИ из России и зарубежных стран.

Источник: ТАСС