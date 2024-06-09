В РФ подписаны долгосрочные контракты на обеспечение природным газом КР

В рамках "Петербургского международного экономического форума" состоялась встреча председателя ПАО "Газпром" Алексея Миллера и министра энергетики Кыргызской Республики Таалайбека Ибраева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества в сфере газоснабжения населения Кыргызстана, по итогам которого между сторонами были подписаны долгосрочные соглашения.

1.Между ООО "Газпром экспорт" и ОсОО "Газпром Кыргызстан" заключен долгосрочный контракт на снабжение населения Кыргызстана природным газом. Согласно новым контрактам поставка будет осуществляться в 2025-2040 годах.

2. Кроме того, между ОсОО "Газпром Кыргызстан" и ОАО "Электрические станции" и КП "Бишкектеплоэнерго" заключены долгосрочные договоры на обеспечение население природным газом.

Министр энергетики поблагодарил Алексея Миллера за значительный вклад в сотрудничество Кыргызской Республики и Российской Федерации в топливно-энергетической сфере.