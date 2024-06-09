В Ташкенте студента осудили на десять суток за продажу Notcoin

Чиланзарский районный суд по уголовным делам приговорил 24-летнего студента Термезского государственного университета к 10 суткам ареста за продажу криптовалюты Notcoin, собранной через Telegram, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Согласно материалам дела, 1 июня в ГУВД Ташкента поступило заявление от некой гражданки, на основании которой в отношении молодого человека была проведена доследственная проверка.

На суде студент признался, что продал криптовалюту Notcoin, собранную через Telegram, за 800 тысяч сумов. Он заявил, что не знал о незаконности своих действий, и попросил смягчить наказание, так как является единственным кормильцем в семье.

Суд признал парня виновным в нарушении законодательства в сфере оборота криптоактивов по статье 155-4 Административного кодекса и назначил ему 10 суток ареста. Также суд постановил уничтожить изъятые банковскую пластиковую карту и телефон марки Samsung как орудия правонарушения.