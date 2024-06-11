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Биржи России и стран Центральной Азии будут сотрудничать

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Вице-премьер РФ Алексей Оверчук принял участие в церемонии подписания соглашения между биржами России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом говорится в сообщении на сайте российского правительства.

"На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения между биржами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Узбекистана. Товарные биржи пяти стран договорились о создании международной системы индикаторов", - отметили в пресс-службе кабмина.

Оверчук в своем выступлении на церемонии подписания отметил, что в основе соглашения лежит уникальная конструкция, которая не умаляет значения каждой национальной биржи по отдельности. "Здесь возникают особые взаимосвязи, и мало кто в мире может показать пример выстраивания такого рода связей между биржами - обычно объединение происходит путем слияния, поглощения, выкупа, а здесь равноправные участники на равноправной основе договариваются о взаимодействии. Это как нельзя лучше отражает дух партнерства и братских отношений, которые характеризуют наши страны", - сказал российский вице-премьер.

Он обратил внимание, что страны ЕАЭС и Узбекистан развивают совместные рынки и стремятся к реализации четырех свобод - перемещения капитала, трудовых ресурсов, товаров и услуг. Подписанное соглашение станет одной из опор этого процесса. "Мы понимаем, какое значение для свободного движения товаров имеют биржи, и сегодня делаем важный шаг в сторону объединения наших рынков. За этим последует не только формирование ценовых индикаторов, но и развитие финансового рынка. За счет развития торговли биржевыми товарами будет расти и роль наших рынков. Безусловно, важна наработка взаимосвязей - договоренности равноправных участников отражают дух братских взаимоотношений между нашими странами", - отметил Алексей Оверчук.

В правительстве также пояснили, что создание единого информационного пространства на биржевом товарном рынке стран - участниц соглашения и в перспективе системы международных индикаторов "призвано способствовать укреплению интеграционных процессов между странами, увеличению экономического потенциала и конкурентоспособности национальных товарных рынков". "Технологической основой системы международных индикаторов станет оригинальная российская информационно-аналитическая платформа", - сообщили в пресс-службе.


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URL: https://www.vb.kg/437623
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