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В России проверят 13 вузов, которые проводят экзамены для иностранцев

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- Светлана Лаптева
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Рособрнадзор проведет проверку в 13 вузах, которые организуют экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранцев, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме руководитель ведомства Анзор Музаев.

"Сейчас по поручению правительства у нас все вузы, которые занимались экзаменами, имели право проводить экзамены, в плане проверки. 13 вузов у нас находятся в плане на проверку. И эта работа будет продолжаться", - сказал он.

По данным Минобрнауки, сейчас в России функционирует 129 площадок для проведения экзаменов для мигрантов, из них 87 функционирует на базе федеральных и региональных вузов.

Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Организатор - Фонд Росконгресс.


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URL: https://www.vb.kg/437624
Теги:
вуз, Россия
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