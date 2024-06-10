В России проверят 13 вузов, которые проводят экзамены для иностранцев

Рособрнадзор проведет проверку в 13 вузах, которые организуют экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранцев, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме руководитель ведомства Анзор Музаев.

"Сейчас по поручению правительства у нас все вузы, которые занимались экзаменами, имели право проводить экзамены, в плане проверки. 13 вузов у нас находятся в плане на проверку. И эта работа будет продолжаться", - сказал он.

По данным Минобрнауки, сейчас в России функционирует 129 площадок для проведения экзаменов для мигрантов, из них 87 функционирует на базе федеральных и региональных вузов.

Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Организатор - Фонд Росконгресс.