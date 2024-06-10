Погода
$ 87.05 - 87.60
€ 93.97 - 94.97

"В КР есть команда, разработавшая систему информационной безопасности"

143  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Информационная безопасность любого государства должна стоять на первом месте. Об этом на круглом столе "Прозападные НКО как фактор дестабилизации в постсоветских странах. Принятие закона об иностранных представителях (инагентах) еще не гарантирует успеха в противодействии "мягкой силе" Запада" заявил экс-председатель Института изучения водных проблем и гидроэнергетических ресурсов в Центральной Азии Эрнест Карыбеков.

По его словам, информация обладает мощью влияния на общество, страну, народы и нацию.

"80% населения Кыргызстана пользуются интернетом, и 96% трафика генерируется именно в Соединенных Штатах Америки.

У нас есть близкие друзья, которые более 8 лет разрабатывают новую информационную безопасность и информационную политику для нашей страны.

Такой разработки сегодня нет ни в Российской Федерации, ни в Казахстане, ни в Узбекистане, ни в других государствах Центральной Азии и СНГ. Они создали внутри страны виртуальный купол, аналог американского глобального информационного пространства, написали систему управления базами данных и так далее.

Все средства массовой информации, которые финансируются извне, как "Азаттык" и "Настоящее Время", контролируются американцами, хозяевами глобального интернет-пространства и программного обеспечения. Их уровень приоритета, или "месседж левел" по терминам программирования, самый высокий. Это означает, что их информация распространяется мгновенно, в то время как наши местные СМИ набирают не такие большие просмотры. Поэтому необходимо решать эту проблему более прикладными методами и заниматься государственной пропагандой.

Садыр Жапаров, насколько я понял, не против строительства атомных электростанций. Но сейчас готовится антиурановая пропаганда, и они смогут вывести на улицы людей, которые не разбираются в вопросах урана. Необразованными людьми легче манипулировать, поэтому государство должно взять под контроль информационную часть нашей жизни и государственной безопасности.

Мы проиграли информационную войну во время конфликта на границе с Таджикистаном и будем продолжать проигрывать, если не примем меры. Есть команда, разработавшая систему информационной безопасности, которую можно внедрить на государственном уровне. Эта система готова к реализации в любой дружественной стране для обеспечения информационного суверенитета.

Суверенитет должен стоять на самом высоком уровне, включая личные и государственные интересы, национальные ценности, традиции и ресурсы. Если государство будет четко следовать иерархии, возможно, это должно быть прописано в конституции, тогда будет проще защитить себя от негативных информационных воздействий и внешнего управления.

Сегодня наше государство находится под внешним управлением, и законы на бумаге не всегда решают проблемы. Нужно кардинально менять подход и внедрять современные технологии и системы безопасности. Если это интересно, я могу переговорить с командой, и мы организуем международную конференцию для обсуждения этих вопросов.

В этой системе, которую разработали наши ребята, есть все необходимое. Всё, что сейчас предлагается нам извне глобальной сетью, можно купировать, используя нашу сеть. Мы можем блокировать негативную информацию, а через нашу систему и наши средства массовой информации распространять государственную пропаганду внутри страны быстрее и эффективнее. Поэтому нужно заниматься более прикладными методами"- заявил Карыбеков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437627
Теги:
закон, НПО, информационные технологии, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  