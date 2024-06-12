"Прозападные СМИ охватывают в три раза больше аудитории Кыргызстана"

Политический эксперт Алина Молдокеева на круглом столе "Прозападные НКО как фактор дестабилизации в постсоветских странах. Принятие закона об иностранных представителях (инагентах), еще не факт успеха в противодействии "мягкой силы" Запада" поделилась результатами своего научного исследования.

"На основе данных Национального статистического комитета можно отметить, что количество субъектов, зарегистрированных как средства массовой информации, превышает 1800, и за последние несколько лет оно увеличилось лишь на 12%. Это указывает на относительно низкую динамику роста в этой области. Важно также отметить, что в Кыргызстане действует 177 телерадиокомпаний, среди которых 51 базируются в Бишкеке.

В качестве фундаментальной базы для моего исследования я использовала социологические данные, полученные коллегами из Московского государственного университета, о популярности российского телевидения в Казахстане и Кыргызстане. Эти данные показывают, что российские телеканалы, такие как Первый канал и национальный КТРК, имеют высокий уровень информированности в обществе, достигая до 89% телезрителей.

Статистика также указывает на то, что российское телевидение остаётся одним из самых популярных в Кыргызстане. Несмотря на возросшую конкуренцию со стороны интернета и критику качества контента, оно продолжает быть востребованным. Однако необходимо отметить, что данные исследования могут быть предметом критики и требуют дальнейшего изучения.

Также стоит учитывать разнообразие языкового обучения в кыргызстанских школах, где лишь десятая часть использует русский язык для обучения. Это отражает разнообразие языков и культур в стране.

В заключение, мои исследования показали важность понимания динамики медиа-ландшафта Кыргызстана и его связи с российским телевидением, а также необходимость дальнейшего исследования и анализа данной проблематики.

Абитуриенты, сдающие экзамен для поступления в вуз, используют общереспубликанское тестирование (ОРТ) и могут выбирать один из двух языков - русский или кыргызский. В Бишкеке и Чуйской области большинство абитуриентов предпочитают русский язык, в то время как в других регионах преобладает кыргызский. Это отражает языковую динамику в различных частях страны.

В 2020 году 61% выпускников выбрали кыргызский язык в качестве основного. Хотя статистика за 2021 год пока недоступна, данные за 2022-2023 годы свидетельствуют о незначительном, но устойчивом росте предпочтения кыргызского языка на 0,5%.

В контексте миграции большая часть трудовых мигрантов, направляющихся в Россию, происходит из южных областей Кыргызстана. Из 1,5 миллиона граждан, проживающих или работающих в России, 260 тысяч из Баткенской области и по 200 тысяч из Ошской и Джалал-Абадской областей. Из этого числа только 52% свободно владеют русским языком.

В области СМИ данные показывают, что многие кыргызстанцы обращаются к социальным сетям для получения информации вместо традиционных телеканалов. Наиболее популярные новостные сайты включают Кактус Media, 24 kg и АКИpress, что указывает на предпочтение к прозападным СМИ. Прозападные электронные СМИ охватывают в три раза больше аудитории Кыргызстана, чем российские, что свидетельствует о значительной популярности прозападных источников информации.

Среди электронных СМИ в целом нейтральный характер имеют АКИpress и Спутник Кыргызстан, при этом лишь последний можно отнести к пророссийским СМИ. Среди прозападных СМИ популярны АзаттыкМедиа, Vesti KG, Экономист и Булак KG. Прозападные электронные СМИ охватывают в три раза больше аудитории Кыргызстана, чем российские и пророссийские СМИ. Это указывает на значительное предпочтение населения прозападным источникам информации.

Что касается финансирования, западные доноры играют значительную роль, выделяя средства на финансирование местных информационных услуг, включая зарплату журналистов, приобретение техники и организацию обучающих тренингов как внутри Кыргызстана, так и за его пределами.

За 30 лет независимости Кыргызстана большинство НКО и проектов получают поддержку от западных стран. Главными донорами являются Соединенные Штаты Америки, а также европейские страны, такие как Франция и Германия. В последнее время также активизировались проекты, финансируемые восточными регионами США. Даже исламские проекты, внешне не связанные с западными источниками финансирования, часто имеют американский след.

В свете этого вопрос о том, насколько эффективно будет работать закон, направленный на развитие гражданского общества без политического влияния, остается открытым. Несмотря на его принятие, важно будет следить за прозрачностью бюджетов и действиями некоммерческих организаций в соответствии с этим законом", - заявила Молдокеева.