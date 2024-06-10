Смотрите на жизнь веселее. Гороскоп с 10 по 16 июня

Постарайтесь не затрагивать сложных тем и не ворошить прошлое. Утихшие было обиды могут вновь стать яблоком раздора, подталкивая к опрометчивым и непродуманным поступкам. Постарайтесь сохранить гармонию в отношениях и повремените с экстремальными развлечениями, а также не перегружайте себя рутинными делами. В понедельник и вторник захочется что-то изменить в жизни, что чревато последствиями. Повышается риск дородно транспортных происшествий, аварий, травм, ушибов. Будьте предельно осторожны и внимательны.Тяга к рискованным инвестициям и покупкам также может сыграть злую шутку. Обратите внимание на давление. Зато дни подходят для помещения парикмахера и СПА слонов. Среда, четверг и пятница располагают к текущим покупкам, проведения ревизии. Полученные советы и критика помогут избежать сложностей. Советы нутрициологов пойдут на пользу. Полезны косметологические процедуры и посещение парикмахера. Суббота и воскресенье располагают к поездкам на отдых. Удастся улучшить отношения в доме и с любимым человеком. Удачны косметологические процедуры и повешение парикмахера.

Овен – принимая всё за чистую монету, вы рискуете нажить себе немало проблем. Не разобравшись что к чему, вы можете сделать выводы на основе доведших до вас слухов и, в итоге попасть в неприятное положение. Будьте осторожнее на дорогах и не перегружайте себя поездками. Переутомление, эмоциональное напряжение станут причиной недомоганий. Делайте то, что по силам, а если не успеваете на встречу, то заранее её перенесите или отмените.

Телец – предстоит выдержать двойное давление на вашу казну. С одной стороны ваши собственные желания будут подталкивать к тратам, с другой стороны давление как деловых партнёров и сослуживцев, так и близких людей также могут оказывать влияние на принимаемые решения в сфере финансов. Лучше всего отложить принятие решений на следующую неделю. Деньги в этом случае окажутся в целости и сохранности. В общении с руководством и при посещении различных инстанций постарайтесь не переходить на повышенные тона.

Близнецы – многое из происходящего и услышанного вас может возмущать, но брошенные в сердцах комментарии, вряд ли положительно отразятся на ситуации. Скорее наоборот, вы рискуете втянуться в конфликт, в том числе с руководством и влиятельными людьми. По этой же причине могут возникнуть сложности с получением документов, особенно виз. С экстремальными развлечениями пока лучше повременить. Этим летом у вас ещё будут возможности пощекотать себе нервы приключениями, не получив при этом травм.

Рак – делая ставку на сотрудничество и общение с людьми издалека, вы можете просчитаться. Сделанные вам предложения спутают планы, но реальность окажется далёкой от обещания. Дальние поездки пока остаются под вопросом. Решать финансовые вопросы также не спешите. Воодушевившись идеями знакомых, вы можете рискнуть непозволительно крупной суммой денег. Не желательно оформлять кредиты, а также совершать покупки в рассрочку. .

Лев – хоть сейчас и идёт во всю летняя пора, повремените с дальними поездками на отдых, особенно незапланированными. Предстоит в этом случае выдержать шквал недовольств от близких людей, но он окажется менее опасным, чем недовольства деловых партнёров или сослуживец, одним словом от всех тех, кому вы срочно понадобитесь на работе. А учитывая то, что и сам отдых может сложиться так себе, сложно будет объяснить себе смысл жертв. Сосредоточьтесь на текущих делах, решению вопросов, связанных с учёбой.

Дева – обсуждение важных вопросов, как дома, так и н работе, могут зайти в тупик, но это явление временное, а потому не торопите события, пытаясь доказать очевидные истины. Возможны проволочки с оформлением документов и подписанием договоров. Прекратив штурмовать неприступные крепости, вы сохраните нервы в порядки, сэкономив время для отдыха. Позже вы сможете благополучно решить зависшие вопросы. Хлопоты способны доставить финансы, по причине незапланированных покупок и инвестиций.

Весы – поспешно принимаемые решения могут ещё больше отдалить от желаемой цели. Попытка куда-либо уехать, пересмотреть круг общения, изменить условия сотрудничества может разрушить всё то, что уже было создано за последнее время. Будьте осторожнее во время поездок и на отдыхе у воды. Финансовые вложения. покупки и траты на развлечения слишком рискованны, поскольку могут поставить под вопрос финансовое благополучие

Скорпион – опрометчивые шаги могут иметь довольно высокую цену. Повремените с пересмотром круга общения, выяснением отношений в доме и основ делового сотрудничества. Изменения окажут эффект обратный ожидаемым. Траты денег также окажутся поспешными. Сделанные покупки не только не оправдают ожиданий, но и внесут свою лепту в кризис семейных отношений. Развлечения, не смотря на дороговизну, навеют скуку. Придержите деньги до лучших времён.

Стрелец – без всякий предупреждений деловые партнёры и домочадцы могут менять планы и в такой ситуации воздержитесь от принятия окончательного решения. Требуя немедленного ответа, вы его получите, но проблемы это не решит, поскольку от своих слов ваши собеседники откажутся также быстро, как их дали, сославшись на обстоятельства. Отдохните и приведите свои нервы в порядок. В спокойное обстановке, наедине со своими мыслями, вы поймёте как поступать в дальнейшем, дабы избежать конфликтов и споров.

Козерог – в искусстве создания себе проблем на работе вам не окажется равных. Вовремя отказавшись от сложных и руинных дел, либо отложив их до лучших времён, вы сумеете справиться с уже имеющейся работой, сохранив при этом своё здоровье. Многие, кажущиеся важными, поездки и встречи таковыми не окажутся и, правильно расставив приоритеты, вы избежите переутомления, ухудшения самочувствия. Инвестиции и крупные покупки лучше перенести на неделю.

Водолей – увлёкшись покупками, инвестиционными проектами и прочими тратами, вы не заметите как деньги стремительно покидают вашу казну, а доходы не только не поспевают за расходами, но ещё и снижаются. Рациональность позволит отказаться от многих трат, а спустя время вы поймёте что не зря вы отказались от ряда покупок, отыскав более подходящие варианты. Пока не время выяснять отношения в доме. Прийти к согласию окажется задачей е простой.

Рыбы – смотрите на жизнь веселее. Недопонимания в доме временны, а потому не к чему заострять на них внимание. Уже через неделю психологическая атмосфер в доме изменится и вам не придётся исправлять допущенные сейчас ошибки. Придерживайтесь привычного ритма жизни, поскольку незапланированные поездки также могут создать много ненужной суеты. Достаточно отдыхайте, уделяя внимание здоровью, в том числе и близких людей.

Астролог Андрей Рязанцев