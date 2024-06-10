В Тюпе открыли памятник женщине, чье сердце вместило любовь к сотням детей

В селе Ак-Булун Тюпского района Иссык-Кульской области состоялась торжественная церемония открытия памятника и Аллеи матерей, посвященных Токтогон Алтыбасаровой - женщины, чье сердце вместило любовь к сотням детей.

Во время Великой отечественной войны Токтогон Алтыбасарова в свои 16 лет, как секретарь сельсовета, по поручению сельсовета патронировала детский дом с детьми, эвакуированными из блокадного Ленинграда в Иссык-Кульскую область в село Светлый мыс (Ак-булун), Курменты.

После долгого пути из блокадного города детей привезли в Курменты. Их надо было принять, всех записать оформить. Многие не помнили имен и фамилий, голод, холод, бомбежки, стресс долгого пути. К тому моменту все сельчане уже бежали посмотреть на детей блокады. Люди помогали и плакали. Через какое-то время в детдоме устроили концерт, деток уже отмыли, немного откормили, сшили им одежду. И когда малыши с тонкими шейками и ручками-палочками запели "Вставай ,страна огромная" - заплакали все... Это реальные воспоминания сельчан из Светлого мыса.

А потом надо было сдюжить всю длинную войну, когда у самих в домах не было ничего, а надо было помочь не умереть и ленинградским детдомовцам. Юная Токтогон обходила односельчан, рассказывала им о блокаде, помогала сама как могла детям и воспитателям прибывшего детдома, и люди приносили в детский дом блокадным доходягам, практически, последнее - морковку, свеклу, картошку. Подсовывали своим детям лишний пирожок, чтобы те поделились на переменке с одноклассниками. Люди верили Токтогон, она сама была очень честной, видели, что делала это не только по службе, а от души.

С детства обладала особой ответственностью и волей, была очень талантливой "девушкой с характером". Еще до войны по радио выучила русский язык, училась на отлично. И во время войны слушала сводки с фронтов, делилась информацией со своими земляками и детдомовскими детишками. Кто-то был совсем мал, а кто-то был почти ее ровесником. И все они думали об одном - О Победе! Как победить фашизм, как сделать так, чтобы быстрее вернулись с войны отцы и братья.

Когда сняли блокаду, не всех детей забрали в Ленинград, многие днями стояли у ворот - ждали... Но у многих родители умерли в блокаду, погибли на фронтах Великой отечественной. Чувствуя свою ответственность, Токтогон Алтыбасарова до конца своих дней, а прожила она долгую жизнь, родила и воспитала 8 своих детей, всегда искала сама, и просила всех отыскать хоть какие-то данные о родителях своих "блокадных детишек".

Те, кто знал ее, всегда отмечали, с каким трепетом она говорила о письмах, которые шли к ней из Ленинграда от бывших детдомовцев, которых она всех знала по именам. Именно эта моральная ответственность выделяет ее из тысяч других мальчиков и девочек того времени, она стала олицетворением именно их - молодых тружеников тыла Киргизской ССР. Большой вклад в сохранение этой истории внес документальный фильм Ленфильма "Я жить хочу", снятый режиссерами вначале на Иссык-Куле, куда приехали бывшие детдомовцы, и потом в Ленинграде.

На торжественном мероприятии по случаю открытия памятника присутствовали министр обороны Кыргызской Республики Бактыбек Бекболотов, первый заместитель полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Данияр Арпачиев, представители посольства Российской Федерации, военного атташата при российском посольстве, а также гости из Санкт-Петербурга. Участники церемонии выразили своё глубокое уважение к Токтогон Алтыбасаровой.

Памятник, установленный в селе Ак-Булун, олицетворяет образ Алтыбасаровой, символизируя её величайшее жертвоприношение и материнскую самоотдачу. Аллея матерей, окружающая памятник, украшена деревьями и цветами, отражая ту любовь и тепло, которые она дарила своим воспитанникам.

Во время церемонии состоялось возложение венков от имени детей Токтогон Алтыбасаровой.

В своем выступлении первый заместитель полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Данияр Арпачиев отметил: "Токтогон Алтыбасарова проявила невероятную силу духа и человечность, взяв на себя заботу о детях в самое трудное время. Этот памятник - знак нашей глубокой благодарности и признания её подвига. Мы надеемся, что её пример будет вдохновлять поколения".

Кроме того, в рамках мероприятия прошел концерт, посвященный памяти Алтыбасаровой, и была организована экспозиция, рассказывающая о жизни этой удивительной женщины.

Аллея матерей и памятник Токтогон Алтыбасаровой станут вечным напоминанием о значении материнства и величии человеческого духа. Эти места будут служить источником вдохновения и напоминать о важности доброты и самопожертвования.