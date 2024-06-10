Погода
$ 87.05 - 87.60
€ 93.97 - 94.97

В Тюпе открыли памятник женщине, чье сердце вместило любовь к сотням детей

155  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Ак-Булун Тюпского района Иссык-Кульской области состоялась торжественная церемония открытия памятника и Аллеи матерей, посвященных Токтогон Алтыбасаровой - женщины, чье сердце вместило любовь к сотням детей.

Во время Великой отечественной войны Токтогон Алтыбасарова в свои 16 лет, как секретарь сельсовета, по поручению сельсовета патронировала детский дом с детьми, эвакуированными из блокадного Ленинграда в Иссык-Кульскую область в село Светлый мыс (Ак-булун), Курменты.

После долгого пути из блокадного города детей привезли в Курменты. Их надо было принять, всех записать оформить. Многие не помнили имен и фамилий, голод, холод, бомбежки, стресс долгого пути. К тому моменту все сельчане уже бежали посмотреть на детей блокады. Люди помогали и плакали. Через какое-то время в детдоме устроили концерт, деток уже отмыли, немного откормили, сшили им одежду. И когда малыши с тонкими шейками и ручками-палочками запели "Вставай ,страна огромная" - заплакали все... Это реальные воспоминания сельчан из Светлого мыса.

А потом надо было сдюжить всю длинную войну, когда у самих в домах не было ничего, а надо было помочь не умереть и ленинградским детдомовцам. Юная Токтогон обходила односельчан, рассказывала им о блокаде, помогала сама как могла детям и воспитателям прибывшего детдома, и люди приносили в детский дом блокадным доходягам, практически, последнее - морковку, свеклу, картошку. Подсовывали своим детям лишний пирожок, чтобы те поделились на переменке с одноклассниками. Люди верили Токтогон, она сама была очень честной, видели, что делала это не только по службе, а от души.

С детства обладала особой ответственностью и волей, была очень талантливой "девушкой с характером". Еще до войны по радио выучила русский язык, училась на отлично. И во время войны слушала сводки с фронтов, делилась информацией со своими земляками и детдомовскими детишками. Кто-то был совсем мал, а кто-то был почти ее ровесником. И все они думали об одном - О Победе! Как победить фашизм, как сделать так, чтобы быстрее вернулись с войны отцы и братья.

Когда сняли блокаду, не всех детей забрали в Ленинград, многие днями стояли у ворот - ждали... Но у многих родители умерли в блокаду, погибли на фронтах Великой отечественной. Чувствуя свою ответственность, Токтогон Алтыбасарова до конца своих дней, а прожила она долгую жизнь, родила и воспитала 8 своих детей, всегда искала сама, и просила всех отыскать хоть какие-то данные о родителях своих "блокадных детишек".

Те, кто знал ее, всегда отмечали, с каким трепетом она говорила о письмах, которые шли к ней из Ленинграда от бывших детдомовцев, которых она всех знала по именам. Именно эта моральная ответственность выделяет ее из тысяч других мальчиков и девочек того времени, она стала олицетворением именно их - молодых тружеников тыла Киргизской ССР. Большой вклад в сохранение этой истории внес документальный фильм Ленфильма "Я жить хочу", снятый режиссерами вначале на Иссык-Куле, куда приехали бывшие детдомовцы, и потом в Ленинграде.

На торжественном мероприятии по случаю открытия памятника присутствовали министр обороны Кыргызской Республики Бактыбек Бекболотов, первый заместитель полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Данияр Арпачиев, представители посольства Российской Федерации, военного атташата при российском посольстве, а также гости из Санкт-Петербурга. Участники церемонии выразили своё глубокое уважение к Токтогон Алтыбасаровой.

Памятник, установленный в селе Ак-Булун, олицетворяет образ Алтыбасаровой, символизируя её величайшее жертвоприношение и материнскую самоотдачу. Аллея матерей, окружающая памятник, украшена деревьями и цветами, отражая ту любовь и тепло, которые она дарила своим воспитанникам.

Во время церемонии состоялось возложение венков от имени детей Токтогон Алтыбасаровой.

В своем выступлении первый заместитель полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Данияр Арпачиев отметил: "Токтогон Алтыбасарова проявила невероятную силу духа и человечность, взяв на себя заботу о детях в самое трудное время. Этот памятник - знак нашей глубокой благодарности и признания её подвига. Мы надеемся, что её пример будет вдохновлять поколения".

Кроме того, в рамках мероприятия прошел концерт, посвященный памяти Алтыбасаровой, и была организована экспозиция, рассказывающая о жизни этой удивительной женщины.

Аллея матерей и памятник Токтогон Алтыбасаровой станут вечным напоминанием о значении материнства и величии человеческого духа. Эти места будут служить источником вдохновения и напоминать о важности доброты и самопожертвования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437638
Теги:
ВОВ, Иссык-Кульская область, памятник, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  