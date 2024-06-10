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В Tunduk заработала услуга онлайн-записи в Центры обслуживания населения

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Минцифры Кыргызстана объявляет о запуске новой функции в мобильном приложении Tunduk - услуги онлайн-записи в Центрах обслуживания населения. Эта новация направлена на повышение удобства и эффективности взаимодействия граждан с государственными учреждениями, сообщает пресс-служба ведомства.

С введением новой услуги пользователи Tunduk смогут записаться на прием в Центры обслуживания населения по всей республике в любое удобное для них время, используя свои мобильные устройства. Это позволит избежать долгих очередей и сэкономить драгоценное время.

Ключевые особенности новой услуги:

- Удобный интерфейс: Интуитивно понятный интерфейс приложения позволяет легко и быстро записаться на прием в несколько шагов.

- Экономия времени: Возможность выбрать удобное время для визита и избежать длительного ожидания в очереди.

- Доступность: Услуга доступна для всех пользователей приложения Tunduk, независимо от места проживания.

Новая услуга онлайн-записи в Центры обслуживания населения - это важный шаг к цифровизации государственных услуг и улучшению качества обслуживания граждан. Мы уверены, что это нововведение будет востребовано и полезно для всех пользователей нашего приложения.

Отметим, что новая система электронной очереди разработана ГП "Инфоком" при МЦР КР, и запуск новой функции в мобильном приложении реализована совместно с ГУ "Тундук" при МЦР КР. Электронная онлайн-запись в ЦОН - это лишь один из шагов на пути к цифровизации и улучшению качества обслуживания граждан. Государство продолжает работу над развитием и внедрением новых удобных сервисов.


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URL: https://www.vb.kg/437641
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан
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