В Tunduk заработала услуга онлайн-записи в Центры обслуживания населения

Минцифры Кыргызстана объявляет о запуске новой функции в мобильном приложении Tunduk - услуги онлайн-записи в Центрах обслуживания населения. Эта новация направлена на повышение удобства и эффективности взаимодействия граждан с государственными учреждениями, сообщает пресс-служба ведомства.

С введением новой услуги пользователи Tunduk смогут записаться на прием в Центры обслуживания населения по всей республике в любое удобное для них время, используя свои мобильные устройства. Это позволит избежать долгих очередей и сэкономить драгоценное время.

Ключевые особенности новой услуги:

- Удобный интерфейс: Интуитивно понятный интерфейс приложения позволяет легко и быстро записаться на прием в несколько шагов.

- Экономия времени: Возможность выбрать удобное время для визита и избежать длительного ожидания в очереди.

- Доступность: Услуга доступна для всех пользователей приложения Tunduk, независимо от места проживания.

Новая услуга онлайн-записи в Центры обслуживания населения - это важный шаг к цифровизации государственных услуг и улучшению качества обслуживания граждан. Мы уверены, что это нововведение будет востребовано и полезно для всех пользователей нашего приложения.

Отметим, что новая система электронной очереди разработана ГП "Инфоком" при МЦР КР, и запуск новой функции в мобильном приложении реализована совместно с ГУ "Тундук" при МЦР КР. Электронная онлайн-запись в ЦОН - это лишь один из шагов на пути к цифровизации и улучшению качества обслуживания граждан. Государство продолжает работу над развитием и внедрением новых удобных сервисов.