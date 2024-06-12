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Архивные службы регионов России и стран СНГ обсудили вопросы памяти

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- Светлана Лаптева
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В Мариинском дворце прошел круглый стол "Взаимодействие архивных служб регионов России и стран СНГ в реализации историко-мемориальных проектов о Великой Отечественной войне". Событие прошло в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.

В обсуждении, которое было организовано петербургским Архивным комитетом, приняли участие представители регионов и стран СНГ, руководители государственных архивов и региональных органов власти.

Архивные документы являются основой для выставочных и издательских проектов, посвященных истории Великой Отечественной войны. Во время подготовки к празднованию 80-летия Победы архивные службы по всей стране становятся соавторами масштабных проектов. Участники обсудили предстоящие задачи и поделились опытом.

С докладами выступили руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева, директор Российского государственного исторического архива Светлана Штукова, председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко, представители архивных служб республик Татарстан, Калмыкия, Марий Эл, Ленинградской, Архангельской, Новосибирской областей, Пермского края, руководители общественных объединений "Волонтеры Победы" и "Паруса истории".


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URL: https://www.vb.kg/437645
Теги:
Россия, СНГ, архив
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