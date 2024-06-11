Фальшивые революции в Кыргызстане отменяются

В том числе и так называемая "кемпир-абадская" революция. Есть категория граждан, которым очень хочется именно так это называть, - ну и пусть называют. Лишь бы не бузили.

Уголовное дело о подготовке к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти с легкой руки "активистов" продолжают именовать "кемпир-абадским". Кое-кому изначально очень выгодно было представить все так, будто компания недальновидных бузотеров серьезно переживала о судьбе Кемпир-Абадского водохранилища (да что там водохранилища – целого Кыргызстана!) Потому якобы и подстрекала народ к очередным волнениям. И о последствиях якобы не думала, будучи охвачена – оглушена и ослеплена – патриотическими чувствами.

Процесс над "кемпирабадцами" (лучше уж называть их так, чем политическими узниками) продолжается в Первомайском районном суде Бишкека. Дело дошло до прений сторон. Государственные обвинители попросили для каждого подсудимого (а всего их 27) 20 лет лишения свободы. Сурово? В самый раз.

Подсудимые и сочувствующие – в шоке и трауре. Снова шумят про авторитарное и недемократичное государство, про отсутствие свободы слова и мысли, про необоснованные репрессии… А по сути, возмущаются тем, что им не дали возможности поиграть в популярную кыргызскую игру, гордо называемую революцией. Обида бузотеров сводится к следующему: всем можно, а нам нельзя?!

Революция – действительно известная с акаевских времен забава. Происходит (точнее – происходило) все всегда по одному, но четко выверенному сценарию. Некие "радетели за народное дело" (а в действительности – собравшиеся в кучку индивидуумы, стремящиеся реализовать свои личные амбиции), используя любой повод, подталкивают народ к выступлениям с "кетсинами" и прочими антивластными лозунгами. Народ в Кыргызстане революционный, при этом честный и простодушный. И очень патриотичный. Порой достаточно бросить ему клич с высокой трибуны: "Ата-Мекен в опасности!" - и народ, не особо вникая, не размышляя и не анализируя ситуацию, уже готов к бунту – бессмысленному и беспощадному.

Кукловоды-манипуляторы тем временем довольно потирают ручки и тянут их к большому общему пирогу, стараясь урвать кусок покрупнее.

Так было не один раз. И любой государственный переворот почему-то называли революцией. Какая революция?! При революции происходит резкая смена общественного строя и всего жизненного уклада. Происходит скачок в сторону улучшения. С чего вдруг наши доморощенные революционеры решили, что революция – это тупая передача большого кошелька из одних рук в другие? Кто вообще дал им право распоряжаться жизнями пацанов, которые лезут под пули за призрачную идею (на самом деле – за возможность для очередного кукловода порулить государством)?

Президенты менялись как перчатки. Акаев-Бакиев-Атамбаев-Жээнбеков… Страна тоже менялась, с каждым переворотом опускаясь на несколько ступеней ниже. Деградация и регресс – это не революция. Тотальная коррупция, власть криминала, полнейший хаос – это не революция.

Хуже всего, что страна уже привыкла жить в режиме госпереворота. Мы забыли, что такое стабильность и нормальное поступательное развитие. Мы привыкли жить в состоянии вечных проблем с границами и напряженных отношений с соседями. "Есть у революции начало, нет у революции конца" - это про Кыргызстан. Про страну, где регулярно свергаются одни набившие до отказа карманы и на их место сажаются другие. Еще менее компетентные, вообще не представляющие, как управлять государством, зато хорошо знающие, как за короткий срок нажиться за народный счет.

Так же было и с Кемпир-Абадом. Очень многие кыргызстанцы готовы были откликнуться на призыв матерых "революционеров" и ринуться в бой за водохранилище, о котором впервые услышали только из пламенных революционных речей. Что за Кемпир-Абадское водохранилище? Где оно находится? Кому, зачем и на каких условиях его собираются передать? Никто из простых, рядовых кыргызстанцев этими вопросами не задавался. Революционеры завопили: "Караул, грабят! Кыргызские территории вероломно дарят узбекам!"

И понеслось…

Вернее, чуть не понеслось. Власти впервые в истории независимости проявили политическую волю и на корню пресекли попытку очередной массовой бузы. Которая, между прочим, могла закончиться гораздо плачевнее, чем все предыдущие. "Кемпир-абадские революционеры" натуральным образом поставили Кыргызстан на грань войны (по сути братоубийственной) с соседним Узбекистаном. Еще чуть-чуть – и оболваненный кыргызский народ отправился бы громить узбеков…

На грани серьезного межгосударственного конфликта республику остановило государство в лице его "первых". Государство первый раз не испугалось правозащитников, представителей прозападных НПО, "независимых" журналистов, которые клеймили позором и называли диктаторами, тиранами и узурпаторами Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева за то, что те "посмели" арестовать главных зачинщиков готовящихся беспорядков. Итог: Кыргызстан не скатился до уровня Украины и перевел узбекского соседа в разряд надежного партнера и союзника. Ничего, отметим, при этом не потеряв, поскольку водохранилище преткновения стало управляться совместно.

Каким будет решение суда – скоро узнаем. Подсудимые (без пяти минут осужденные) еще долго будут шуметь и пытаться привлечь к себе внимание мировой общественности. Бить себя в грудь и фантазировать, что их осудили по политическим мотивам. Им еще кто-то будет сочувствовать – в основном по инерции. Но фальшивые революции, есть надежда, на этом в Кыргызстане закончились. И "политические узники" закончились. Потому что в данном конкретном случае – никакой политики. Чистейшей воды экстремизм.