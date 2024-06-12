В Кыргызстан доставлена очередная партия продовольственной помощи из России

Очередная партия продовольственной помощи из России прибыла в Кыргызстан. Населению южных регионов страны передали 121,4 тонны растительного масла.

Груз поступил в город Ош благодаря Всемирной продовольственной программе ООН. Доставка состоялась при участии представителей Генконсульства России, сообщает подробности пресс-служба российского посольства в Кыргызстане.

Россия уже не в первый раз помогает Кыргызстану. Два месяца назад в страну было направлено 398 220 тонн продовольственной помощи.

Продукты питания должны поддержать уязвимые семьи и обеспечить горячее питанием школьникам. Кроме того, Россия вкладывается в проекты, направленные на восстановление инфраструктуры и смягчение последствий изменения климата.

Россия, будучи крупнейшим донором Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызстане, уже 10 лет поддерживает граждан страны. Различные проекты включают в себя восстановление инфраструктуры, посадку деревьев, строительство мостов, школ. Работают и программы по укреплению сельского хозяйства.

В 2023 году, благодаря участию кыргызского бизнеса в программах российского импортозамещения, значительно увеличился вывоз продукции из Кыргызстана в Россию. Ранее АБН сообщало, что швейные предприятия Киргизии отправили на экспорт в Россию продукции на 12 млн сомов.

Источник: abnews.ru