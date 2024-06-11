На Иссык-Куле фермеров призывали организовать массовые беспорядки

ГКНБ КР в Иссык-Кульской области установлены граждане КР О.Ж.А. и М.Б.А., которые посредством мессенджера "WhatsApp" призывали местных фермеров организовать массовые беспорядки путем перекрытия автодорог и захвата в заложники водителей молоковозов.

Следует отметить, что на фоне сезонного снижения цен на молоко (низкая жирность) производителями молочной продукции, указанные лица в "WhatsApp"-группах, в которых состоят более 1000 участников распространяли аудио-сообщения, призывающие к деструктивным действиям и нарушающие общественный порядок на территории области.

Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, в аудиозаписях О.Ж.А. и М.Б.А. имеются признаки призыва к организации массовых беспорядков. По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

Вместе с тем, ГКНБ КР призывает граждан не нарушать общественный порядок и не поддаваться на провокации распространяемые в социальных сетях.