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На Иссык-Куле фермеров призывали организовать массовые беспорядки

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР в Иссык-Кульской области установлены граждане КР О.Ж.А. и М.Б.А., которые посредством мессенджера "WhatsApp" призывали местных фермеров организовать массовые беспорядки путем перекрытия автодорог и захвата в заложники водителей молоковозов.

Следует отметить, что на фоне сезонного снижения цен на молоко (низкая жирность) производителями молочной продукции, указанные лица в "WhatsApp"-группах, в которых состоят более 1000 участников распространяли аудио-сообщения, призывающие к деструктивным действиям и нарушающие общественный порядок на территории области.

Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, в аудиозаписях О.Ж.А. и М.Б.А. имеются признаки призыва к организации массовых беспорядков. По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

Вместе с тем, ГКНБ КР призывает граждан не нарушать общественный порядок и не поддаваться на провокации распространяемые в социальных сетях.


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URL: https://www.vb.kg/437655
Теги:
ГКНБ, Иссык-Кульская область, массовые беспорядки, молоко
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