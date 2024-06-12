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О ситуации в молочной отрасли Иссык-Кульской области

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- Светлана Лаптева
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Крупные молокоперерабатывающие предприятия в Кыргызстане стали ограничивать приемку молока или временно приостановили производство.

Так, по сообщению пресс-службы Минводсельхоз КР, ОсОО "Иссык-Куль" (дочерняя компания "ОсОО Умут и К) не принимало молоко три дня, но с 10 июня возобновило приемку с ограничениями. СХК "Ала-Тоо Сут" уже второй день не работает (закрылся на ремонт), с 11 июня данное предприятие также начнет приемку молока. ОсОО "Ак-Булак плюс" сегодня на работал (10 июня), но с 11 июня начнет приемку в ограниченном количестве. ЗАО "Сут-Булак" и "Ак-Жалга" принимают молоко также с ограничениями.

Такие малые предприятия как ОсОО "Май-Булак Каракол" и "Балыкчы-Сут" принимают молоко насколько позволяют производственные мощности данных заводов, а именно в пределах пяти тонн.

После встречи руководителей заводов с местной властью, в середине мая, была достигнута договоренность фермеров с молокоперерабатывающими предприятиями об оплате за молоко по 27 сомов за литр (фермер получал на руки, не считая маржу сборщиков). За последние 10 дней мая расчеты так и произведены, то есть по 27 сомов. А с 1 по 10 июня оплата уже производилась по 25-26 сомов.

Ограничения связаны с тем, что заводы не могут принимать молоко в большом количестве из-за невозможности производить оплату фермерам (сдатчикам молока), а также по причине отсутствия сбыта готовой продукции. Отдельные руководители молокоперерабатывающих предприятий обосновывают остановку производства необходимыми ремонтными работами.

Со слов представителей заводов Иссык-Кульской области, молочный рынок стабилизируется в ближайшие дни с установкой закупочной цены на молоко в районе 25 сом за литр молока.


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URL: https://www.vb.kg/437657
Теги:
Иссык-Кульская область, молоко
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